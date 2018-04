Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Constandova je edina, ki je še lahko vložila tožbo. Preostali primeri so že zastarali. Foto: Reuters Več kot 50 žensk trdi, da jih je Cosby omamil in spolno zlorabil. Foto: Reuters Sorodne novice "Nisem prišla k jezeru, da bi imela spolni odnos z Billom Cosbyjem" Dodaj v

Andrea Constand: Ko sem se zbudila, me je Cosby posiljeval

Na sodišču drugič pričala tožnica

14. april 2018 ob 19:04

Harrisburg - MMC RTV SLO

Na ponovljenem sojenju znanemu komiku Billu Cosbyju je v petek spregovorila glavna priča in tožnica Andrea Constand, ki trdi, da jo je komik omamil in spolno zlorabil.

Pred poroto je stopila še glavna priča Andrea Constand, ki jo je v zadnjih dneh s podobnimi zgodbami podprlo še pet žensk. Cosbyja obtožuje, da jo je leta 2004 omamil in nato še spolno zlorabil. Cosby še vedno vse obtožbe zanika, tožilstvo pa je ob začetku ponovljenega sojenja razkrilo, da je Constandovi v zunajsodni poravnavi leta 2006 plačal 2,8 milijona evrov.

Tožnica je tako na sojenju ponovila zgodbo iz leta 2004, ko je delala pri ženski košarkarski ekipi univerze Temple, kjer je doštudiral tudi Cosby. Postala sta prijatelja, ona je njega videla kot mentorja, ki mu je zaupala, zato je šla en večer k njemu na večerjo. Ob tem je dodala, da jo je zapeljati poskušal že prej in ji celo položil roko na stegno, vendar se ga nikoli ni bala.

Zaradi tablet omedlela

Ob večerji pa je spila nekaj kozarcev vina in vzela tri modre tablete, ki naj bi ji jih vsilil komik, zatem pa je omedlela. Ko se je zbudila, je takoj ugotovila, da jo Cosby posiljuje.

Tožilstvo je na to trditev zastavilo vprašanje, ali mu ni bila sposobna reči ne, na kar je odgovorila: "Ne, hotela sem, da bi nehal, reči pa nisem mogla ničesar. Poskušala sem premakniti roke in noge, a se ni zgodilo nič. Bila sem šibka, nemočna, nisem se mogla braniti." Temu je dodala, da je bila ponižana, šokirana in predvsem zelo zmedena.

Po tožilstvu ji je nekaj vprašanj zastavil še komikov odvetnik Tom Meserau. Zanimalo ga je, zakaj je policistom o napadu povedala drugačno zgodbo. Poudaril je predvsem podatek, da je v enem izmed policijskih poročil zapisano, da se je napad zgodil marca, v drugem pa, da je bil januarja. "Zmotila sem se."

Pričanje Constandove, ki je sicer ena izmed 50 žensk, ki so 80-letnega komika obtožile zlorabe, se bo nadaljevalo v ponedeljek.

P. B.