Aretha Franklin ni zapustila oporoke, začenja se boj za premoženje

Kraljica soula je umrla v 77. letu starosti

23. avgust 2018 ob 18:05

New York - MMC RTV SLO

Kraljica soula Aretha Franklin, ki je pred dnevi na svojem domu v Detroitu umrla za posledicami raka na trebušni slinavki, za sabo ni zapustila oporoke, so razkrili dokumenti na michiganskem sodišču.

To bi lahko pomenilo, da bodo podatki o njenem finančnem stanju postali javni.

V dokumentih, ki so bili vloženi na okrožnem sodišču v Oaklandu, so njeni sinovi Clarence, Edward in KeCalf Franklin ter Ted White jr. navedeni kot "upoštevne stranke". V enem izmed dokumentov pa je KeCalf označil okvirček, ki kaže na to, da je pokojnica umrla brez oporoke. Sinovi so še predlagali, da nečakinja Franklinove, Sabrina Owens, postane upraviteljica zapuščine, medtem ko po poročanju spletne strani New York Times odvetnik David Bennett, ki zastopa premoženje Franklinove, ni bil na voljo za izjave.

Po michiganski zakonodaji se premoženje neporočene osebe, ki umre brez oporoke, razdeli med otroke. Franklinova je bila poročena sicer dvakrat, toda od zadnje ločitve je minilo že kar nekaj let. Čeprav v Michiganu postanejo oporoke po smrti javne, dokumenti po navadi ne vsebujejo finančnih podrobnosti, ki bi lahko postale javne, če se bo nadaljevalo zbiranje podatkov o njenem premoženju.

Postopek se lahko vleče več let in vodi v spore med družino, odvetniki in drugimi zainteresiranimi strankami. Zaplete se lahko predvsem pri avtorskih pravicah. V primeru Princea, ki je umrl pred dvema letoma prav tako brez oporoke, je to vodilo v neštete spore znotraj družine in celo do preklica večmilijonskega posla.

Odvetnica Amanda DiChello je ob tem za New York Times izjavila, da se presenetljivo veliko število zvezdnikov in premožnih ljudi odloča, da za sabo ne zapustijo oporoke. "Laže je, če je nimajo, toda izkupiček je slabši," je dejala DiChellova. "Nato pa stane veliko denarja, da se uredi zmešnjava, ki potem nastane."

Znano je, da je Franklinova zelo skrivala svoje zasebno življenje in tudi svoje premoženje. Med drugim je podpisana kot avtorica pod uspešnice, kot so Think, Dr. Feelgood (Love Is a Serious Business) in Rock Steady. Kot so zapisali v portretu leta 2016 v The New Yorkerju, je Franklinova vedno zahtevala gotovino, preden je nastopila v živo. Nato pa je ta denar pospravila v torbico, ki jo je imela vedno blizu odra.

V svoji karieri je Franklinova osvojila 18 grammyjev. Več kot 100 njenih singlov pa je pristalo na Billboardovi glasbeni lestvici. Prav tako je pela na inavguraciji Baracka Obame leta 2009 ter na koncertih za še dva ameriška predsednika: leta 1977 za Jimmyja Carterja in leta 1993 za Billa Clintona.

K. K.