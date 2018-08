Asia Argento, glasnica gibanja #MeToo, tudi sama zlorabila 17-letnika?

Weinsteina obtožilo že več kot 60 žensk

20. avgust 2018 ob 11:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Italijanska igralka Asia Argento, ena prvih zvezdnic, ki je obtožila producenta Harveyja Weinsteina spolnega nasilja, ima tudi sama temno skrivnost - danes 22-letnemu igralcu je plačala 380.000 dolarjev zaradi obtožb o spolnem napadu.

Zgodbo je razkril časopis New York Times, ki se sklicuje na pravne dokumente, ki so prišli v njegovo uredništvo, in izjave iz dobro obveščenih virov. 42-letna igralka je namreč nekaj mesecev kasneje, ko je postala zaradi obtožb na Weinsteinov račun ena najglasnejših pripadnic gibanja #MeToo, dosegla finančni dogovor z Jimmyjem Bennettom.

Bennett je leta 2004 v filmu The Heart Is Deceitful Above All Things, ki ga je Argentova tudi režirala, igral njenega sedemletnega sina. Takrat sta se tudi spoznala in občasno ohranjala stike. Leta 2013 naj bi ga Italijanka v neki hotelski sobi v Kaliforniji spolno napadla. Takrat je bil star 17 let in dva meseca. Igralec in pevec je trdil, da ga je Argentova poljubljala, nato pa ga brez njegove privolitve oralno zadovoljila in imela z njim spolni odnos.

Da bi igralka vso stvar pometla pod preprogo, mu je nakazala 380.000 dolarjev, saj jo je Bennett obvestil, da jo bo tožil za 3,5 milijona dolarjev zaradi "namerne povzročitve čustvene stiske in napada".

Na trditve časopisa se nihče izmed vpletih ni odzval. "Takratni partner Argentove, kuharski mojster Anthony Bourdain, ji je pomagal rešiti zadevo," še poroča New York Times, a ni zapisal, na kakšen način. Kot del dogovora je Bennett uničil selfi, posnet 9. maja leta 2013, na katerem z igralko skupaj ležita v postelji.

Argentova je ena izmed več kot 60 žensk, ki nekdanjega čislanega in vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožujejo spolnih napadov in nadlegovanja, nekatere pa tudi posilstva. Sama je oktobra lani izjavila, da jo je Weinstein leta 1997 na silo oralno zadovoljil, kasneje pa je imela z Weinsteinom pogosto spolne odnose po svoji volji.

