Beach Boys razmišljajo o nastopu na Trumpovi inavguraciji

Morebitni nastop samo z Mikom Lovom

25. december 2016 ob 12:55

New York - MMC RTV SLO

Legendarni surfrokerji Beach Boys, bolje rečeno pevec Mike Love, so eni izmed redkih glasbenikov, ki niso zavrnili možnosti, da bi nastopili na januarski inavguraciji Donalda Trumpa.

Trumpa so v zadnjih tednih vsa velika glasbena imena, ki jih je povabil na svojo inavguracijo, zavrnila. Za zdaj so na njegovem seznamu zvezdnica resničnostnih šovov Jackie Evancho, zbor Mormon Tabernacle ter The Rocketts, ki pa ga bodo po informacijah Huffington Posta tudi bojkotirali.

"The Beach Boys so prejeli vabilo za nastop. Toda za zdaj še niso sprejeli nobene odločitve. Kmalu vas bomo obvestili o njej," je sporočil predstavnik za stike z javnostjo skupine za revijo People. Če bo Love vabilo sprejel, bo skupina nastopila brez preostalih izvornih članov - med drugim brez Ala Jardina in Briana Wilsona.

Ravno v začetku leta je revija Rolling Stone izdala portret Lova, v katerem so zapisali, da velja za enega izmed največjih "kretenov v zgodovini rokenrola". Do neslavnega naziva je prišel zaradi svojega odnosa do Wilsona, ki je v svoji karieri premagal številne zdravstvene težave. Znano je, da Love ni bil nikoli naklonjen albumu Pet Sounds, ki ga je ustvaril prav Wilson.

Love je Wilsona večkrat vrgel iz skupine in mu grozil s tožbami. Ob 50. obletnici albumua Pet Sounds letos je Wilson odšel na turnejo pod svojim imenom, medtem ko Love nadaljuje pod imenom Beach Boys.

K. K.