Bo Jacksonova sanjska dežela Nije kmalu tudi njegov muzej?

Družba, ki upravlja intelektualno lastnino, ki jo je zapustil Michael Jackson, je registrirala družbo Neverland Ranch za upravljanje muzejske dejavnosti, s čimer si je odprla pot za ustanovitev muzeja o pokojnem kralju popa.

Podjetje Triumph International je tako zaprosilo za registracijo imena posestva Neverland, kjer si je Jackson dal postaviti svoje pravljično zatočišče, za več različnih dejavnosti, med drugim tudi "vodenje muzeja in zagotavljanje vodenih muzejskih tur", pa tudi za predvajanje glasbenih vsebin, videospotov, fotografij, izsekov iz filmov in drugih multimedijskih vsebin, ki vsebujejo glasbo ali posnetke Michaela Jacksona.

A vseeno ni nujno, da bo muzej, posvečen Jacksonu, stal ravno na slovitem ranču - kot poroča AP, naj bi upravitelji Jacksonove zapuščine še razmišljali, kje bo muzej stal. Za zdaj tako še izbirajo med Neverlandem, pa rančem v Sycamore Valleyju v Kaliforniji in glasbenikovim prvim domov v Encinu (Los Angeles).

Jackson je 11 kvadratnih kilometrov veliki ranč z dvema jezeroma kupil leta 1987 za 19,5 milijona dolarjev in ga poimenoval po deželi iz knjige po Petru Panu, Neverland (oz. Nije). Na ranču je pevec postavil zabaviščni park in živalski vrt - po prostranih travnikih so se tako sprehajali sloni, v terarijih je mrgolelo eksotičnih kač in drugih plazilcev, po drevesih so se vihtele opice, obiskovalci so se lahko zabavali na različnih igralih, med posameznimi atrakcijami pa so se lahko prevažali z miniaturno železnico.

Posestvo, ki leži okoli 200 kilometrov severno od Los Angelesa, blizu Santa Barbare, ima tudi pravo pravcato železniško postajo in manjšo graščino s šestimi spalnicami ter kinodvorano s 50 sedeži.

Zasebni naložbeni sklad Colony Capital, ki je del posestva kupilo leta 2008, ko se je Jackson znašel v velikih dolgovih, in zanj odštelo 23,5 milijona dolarjev, ranč prodaja že od leta 2015. Na začetku so ceno postavili pri 100 milijonih dolarjev, a je z leti padla na 67 milijonov, še vedno pa niso našli kupca.

