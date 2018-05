(Bo)sta Viktor in Amalija Knavs, Melanijina starša, postala ameriška državljana?

Njun odvetnik: "Sta čudovita človeka"

3. maj 2018 ob 11:12

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Viktor in Amalija Knavs, starša Melanie Trump, sta v spremstvu odvetnika v sredo obiskala stavbo zveznega urada za priseljevanje na Manhattnu, zato ameriški mediji ugibajo, da sta zaprosila za ameriško državljanstvo - ali ga celo že dobila.

Novico je prvi objavil newyorški časopis Daily News, povzeli pa so jo mnogi ameriški mediji, od Newsweeka in agencije Associated Press do Washington Posta. Pri Daily News so poročali, da sta se zakonca Knavs v spremstvu odvetnika Michaela Wildesa, ki je strokovnjak prav za priseljevanje, udeležila zaslišanja pred pridobitvijo ameriškega državljanstva, spet drugi pa, da sta prišla že na prisego za ameriško državljanstvo.

Knavsova, ki izvirata iz Sevnice, sta bila ob prihodu iz stavbe nasmejana in dobre volje, njun odvetnik pa je dodal, da je "res izjemen dan". Izjav novinarjem nista dajala, njun odvetnik je dejal le, da sta Knavsova "zakonita trajna priseljenca v ZDA". Nato je za revijo People dodal, da sta Viktor in Amalija "čudoviti osebi, ker želi družina vse skupaj ohraniti na zasebni ravni". O tem, ali sta dejansko dobila državljanstvo, bodo verjetno mediji še poročali.

Tudi tiskovna predstavnica prve dame Melanie Trump kot po navadi ni komentirala ničesar, kar zadeva Melanijino družino.

Trump za konec "verižnega priseljevanja"

Za 73-letnega Viktorja in 71-letno Amalijo Knavs ima predsednik ZDA Donald Trump očitno drugačne standarde kot za druge priseljence, ki jih sponzorirajo družinski člani. Washington Post je februarja tako poročal, da imata Knavsova dovoljenje za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovano zeleno karto, najverjetneje zaradi hčerke, ki je ameriška državljanka.

Trump takemu priseljevanju pravi "verižno priseljevanje" in ga namerava za starše priseljencev kmalu ukiniti. O "nevarnosti" takšnega priseljevanja je govoril tudi letos v govoru o položaju v državi in pogosto v tvitih, kot na primer februarja, ko je sporočil, da je verižna imigracija zastarel program, ki škoduje gospodarstvu in nacionalni varnosti. Trump bi možnost družinskega sponzoriranja ohranil le za zakonske partnerje in otroke državljana ali državljanke.

Melanii vizum za "Einsteine"

Melania Trump je prek Wildesa pred predsedniškimi volitvami leta 2016 sporočila, da je v ZDA na začetku prihajala z navadnim vizumom, nato pa je dobila posebno zeleno karto za nadarjene oziroma, kot temu pravijo v ZDA, za "Einsteine". To dobijo posamezniki, ki so dokazali izjemne sposobnosti na različnih področjih, kot so znanost, umetnost, šport, gospodarstvo in podobno. Leta 2001 jo je po statističnih podatkih dobilo skupaj le šest državljanov Slovenije.

Na tak način so do dovoljenja za delo in bivanje v ZDA v preteklosti med drugim prišli John Lennon, Monika Seleš, Dirk Nowitzki in Yoko Ono.

Viktor in Amalija Knavs se občasno pojavita v družbi svoje hčerke, večkrat naj bi tudi pazila Melanijinega sina Barrona. Ob njej sta stala tudi januarja lani, med prisego Donalda Trumpa kot 45. predsednika ZDA.

A. P. J.