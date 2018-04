Bollywoodski zvezdnik Salman Khan zaradi krivolova v zapor

Konec dolgoletnega sodnega procesa

5. april 2018 ob 18:36

Mumbaj - MMC RTV SLO, Reuters

Sodišče je bollywoodskega zvezdnika Salmana Khana zaradi krivolova obsodilo na zaporno kazen. Obsodba bo najverjetneje hudo prizadela bleščečo kariero enega najbolj priljubljenih indijskih filmskih igralcev v zgodovini.

Sodišče v Radžastanu je odločilo, da je Salman Khan kriv lova na ogroženo indijsko antilopo (antilope cervicapra), zato so ga obsodili na petletno zaporno kazen. Štirje drugi bollywoodski zvezdniki, ki so leta 1998 Khana spremljali na lovu, so bili oproščeni.

Sodnik je igralca označil za "rednega kršilca" indijskih naravovarstvenih zakonov, po sojenju pa so 52-letnega zvezdnika odpeljali v zapor v mestu Džodhpur. Indijski mediji poročajo, da Khan načrtuje pritožbo, njegov odvetnik Anand Desai pa je za Reuters povedal, da je že vložil prošnjo za odobritev varščine.

Na Khanov krivolov so prvi opozorili člani hinduistične sekte Bišnoji, ki antilope pojmujejo kot svete živali. Člani verske skupnosti naj bi 1. oktobra leta 1998 v gozdu v okolici mesta Džodphur slišali strele, nato pa naj bi videli Khana, kako je z avtomobilom zbežal s kraja dogodka.

Khan je dolgo trdil, da je nedolžen in da ga skupnost izkorišča zaradi njegove slave. Ob tem je trdil, da so antilope umrle po naravni poti in da je sam ogrožene živali zgolj hranil in jim dajal vodo.

Člani skupnosti Bišnoji so pravico na sodišču iskali skoraj dve desetletji – vmes je bil Khan že obsojen, a je sodišče pozneje ugodilo njegovi pritožbi in sodbo preklicalo. Današnjo obsodbo zvezdnika so člani skupnosti Bišnoji v bližini sodišča proslavljali s prižiganjem petard in deljenjem sladkarij.

Stari znanec indijskih sodišč

To sicer ni prvi primer, s katerim slavni indijski zvezdnik vznemirja javnost. Leta 2015 je bil Khan najprej obtožen uboja brezdomca, čez katerega je v vinjenem stanju zapeljal z avtomobilom, pozneje pa je mumbajsko višje sodišče sodbo preklicalo. V tragični nesreči so bili poškodovani še štirje drugi ljudje, ki so spali na pločniku, Khan pa je pobegnil s kraja dogodka.

Lani je bil Khan vpleten v še en sodni proces v zvezi z obtožbami o krivolovu. Sodišče je takrat presodilo, da o tem, da je igralec lovil ogroženo vrsto gazele, ni dovolj dokazov.

Ogrožena bogata kariera

Salman Khan je v Indiji zaslovel s serijo filmskih uspešnic. Njegovi oboževalci so ga nazadnje lahko videli v filmu Tiger Zinda Hai, ki je imel premiero decembra lani in filmskim ustvarjalcem prinesel več kot 40 milijonov evrov.

Obsodba je v indijski filmski industriji sprožila preplah, saj bo, če bo zvezdnik naslednja leta preživljal za zapahami, to izredno vplivalo na bollywoodsko filmsko področje. "Če mu ne bodo odobrili varščine, bo to imelo velike posledice," je za Reuters povedal filmski analitik Giriš Džohar. "Je izredno velika zvezda, ki ima v naslednjih dveh letih napovedano sodelovanje pri številnih velikih projektih."

Po sodnem procesu so se že oglasili nekateri indijski igralci, ki so Khanu stopili v bran. "Zdi se mi, da je kazen prestroga," je dejal igralec Ardžun Rampal.

M. Z.