Brigitte Bardot: "Gibanje #MeToo je absurdno in hinavsko"

Francoska igralka je gibanje označila za nesmiselno

18. januar 2018 ob 08:53

Pariz - MMC RTV SLO

Priljubljena francoska igralka Brigitte Bardot je še ena v vrsti žensk, ki so ostro obsodile aktivistično gibanje #MeToo.

Kritikam na račun aktivističnega gibanja #MeToo, ki je zajelo predvsem Hollywood pa tudi nekatere evropske države, se je pridružila tudi legendarna francoska igralka Brigitte Bardot. Gibanje, ki se bojuje proti spolnim napadom in neprimernemu obnašanju v zabavni industriji, je označila za "absurdno in hinavsko".

V intervjuju za francosko revijo Paris Match je Bardot izjavila, da so obtožbe igralk v večini primerov nesmiselne in hinavske. Pri tem je poudarila, da njeno mnenje ne zadeva problematike, ki se dotika žensk na splošno, le množične obtožbe igralk se ji v večini primerov zdijo nesmiselne.

Bardot trdi, da igralke do producentov pristopijo na različne načine, saj si želijo vloge v filmu. Potem pa trdijo, da so bile nadlegovane. " Igralke mislijo, da bodo s tem pridobile ugled in da se bo o njih govorilo, a v resnici jim to le škoduje," je še dodala.

Vedno več nasprotnic gibanja

83-letna igralka, ki poudarja, da še nikoli ni bila žrtev spolnega nasilja, pravi, da gibanje odvrača pozornost od težav, o katerih bi bilo treba razpravljati. V svojem nestrinjanju pa ni sama. Že Catherine Deneuve je, s podporo skoraj sto francoskih igralk in pisateljic namreč objavila pismo, v katerem obsojajo plaz obtožb, ki se je na moške usul po Harveyju Weinsteinu. Kot smo že poročali, se je Deneuve žrtvam pozneje opravičila, a dodala, da vsebina pisma "še stoji".

Brigitte Bardot je zaslovela leta 1956, ko je s seksapilno vlogo v filmu "Bog je ustvaril žensko" navdušila marsikaterega gledalca."Menim, da je lepo, kot ti ljudje povedo, da si videti privlačno ali pohvalijo tvojo zadnjico. Prijaznega komplimenta sem vedno vesela," je še dodala.

Bardot pa tokrat s kontroverzno kritiko gibanja javnosti ni šokirala prvič. Že leta 1998, ko je kritizirala množične migracije in porast števila pripadnikov islamske veroizpovedi v Franciji, so igralko obtoževali spodbujanja rasne in verske nestrpnosti.

K. Ši.