Britney Spears žrtev hekerjev: lažna novica o njeni smrti

Hekerji so se lotili profila založbe Sony Music na Twitterju

27. december 2016 ob 16:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hekerjem je pred kratkim uspelo vdreti v profil glasbene založbe Sony Music na Twitterju ter v njenem imenu zapisati, da je znana pevka Britney Spears umrla v nesreči.

V objavi so zapisali, da je bila za glasbenico usodna nesreča ter da bo več podrobnosti znanih kmalu. "Britney Spears, počivaj v miru (1981-2016)," pa so dodali v naslednjem tvitu. Nesporazum je bil razčiščen že zgolj nekaj minut po prvi objavi - pojasnjeno je bilo, da so v profil založbe vdrli hekerji ter da je s Spearsovo vse v najlepšem redu.

Skoraj istočasno so se hekerji lotili tudi Boba Dylana. Vdrli so namreč tudi v njegov profil ter zapisali: "Počivaj v miru Britney Spears." Tudi Dylan je, tako kot Spearsova, eden izmed glasbenikov, ki jih zastopa Sony Music.

Z incidentom povezujejo družbo OurMine Security, ki so jo v preteklosti že sumili tudi drugih vdorov v račune slavnih na družbenih omrežjih. Med drugim tudi v račun ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, prvega moža Googla Sundarja Pichaija, v začetku decembra pa tudi v profil družbe Netflix.

Lažne objave so kmalu po incidentu umaknili, založba pa se je javno opravičila. "Britney Spears in njenim oboževalcem se opravičujemo za zmedo," so zapisali na Twitterju. Pevka se na lažno novico o smrti sicer ni odzvala, njen menedžer Adam Leber pa je za CNN dejal, da je s 35-letnico "vse v redu."

A hacked Sony Music account declared Britney Spears "dead by accident" today https://t.co/pLo9Z21hSM pic.twitter.com/yLpKlOSwlz — The Verge (@verge) December 26, 2016

P. B.