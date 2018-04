Brooklyn Beckham v objemu Lexi Wood - stare znanke revije Playboy

Chloë Grace Moretz že preteklost?

9. april 2018 ob 08:55

V življenje 19-letnega študenta fotografije in občasnega manekena Brooklyna Beckhama je prišlo novo dekle, ki sliši na ime Lexi Wood.

Najstarejši sin nekdanjega kapetana angleške nogometne reprezentance Davida Beckhama ter nekdanje članice skupine Spice Girls Victorie Beckham je tako končal ugibanja, ali je še v zvezi z igralko Chloë Grace Moretz. 19-letnika so paparaci zasledili v enem izmed losangeleških salonov za tetoviranje, kjer si je izmenjeval poljube z Woodovo.

20-letna Woodova je v svoji karieri do zdaj pozirala že za reviji, kot sta Playboy in GQ. Rodila se je v mestu blizu Toronta in se pri 16 letih preselila v Pariz, kjer sta s sestro začeli zasledovati svojo modno kariero. Njene sanje so se uresničile in do danes je bila del številnih modnih kampanj. Prav tako pa ji na družbenem omrežju Instagram sledi več kot 94.000 sledilcev.

Woodova je v enem izmed svojih prejšnjih intervjujev za revijo GQ izjavila, da so jo v otroštvu otroci v šoli nadlegovali, zato so jo tudi starši izpisali iz šolskega sistema in je šolanje nadaljevala doma. "Vedno morate stati za tem, v kar verjamete. Tudi če to pomeni, da stojite sami," je dejala Woodova.

Beckham in Moretzova pred pojavitvijo fotografij z Woodovo nista javno naznanila, da sta se razšla. Še vedno si sledita na družbenih omrežjih, a hkrati sta s svojih profilov izbrisala vse svoje skupne fotografije. Še prejšnji mesec je Moretzova objavila rojstnodnevno voščilo na svojem profilu Instagram, kjer je svojim 14,2 milijona sledilcem sporočila, kako je zaljubljena vanj. Par se je začel sestajati leta 2016, toda le leto za tem sta se razšla. Vseeno sta se odločila, da poskusita še enkrat in od takrat sta izmenjevala svojo naklonjenost drug drugemu prek družbenih omrežij.

