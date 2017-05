Cosby ne bo pričal. Trdi, da imajo obtožbe rasistično osnovo.

Sojenje se začne petega junija

17. maj 2017 ob 08:55

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Bill Cosby, ki ga kar okoli 60 žensk obtožuje, da jih je spolno napadel, je v prvem daljšem intervjuju v zadnjih dveh letih dejal, da na sodnem procesu, ki se bo začel junija, ne namerava pričati.

79-letni padli zvezdnik, ki je vrsto let veljal za enega najpriljubljenejših ameriških komikov, je v pogovoru z voditeljem Michaelom Smerconishem za radio Sirius-XM namignil, da so se vse obtožbe zgodile na rasni osnovi, ker je temnopolt.

V ponedeljek bo sodišče v Pensilvaniji začelo izbirati priče, sojenje pa se bo začelo 5. junija. Sodišče bo obravnavalo le eno tožbo - tisto, ki jo je vložila Andrea Constrand, nekdanja trenerka košarke na univerzi Temple, ki jo je obiskoval tudi Cosby. Constrandova trdi, da jo je zvezdnik leta 2004 omamil in nato spolno zlorabil. S podobno zgodbo se je oglasilo še več kot 50 žensk, a ker naj bi se zlorabe zgodilo že pred desetletji, so njiihovi primeri že zastarali.

"Odvetniki spremenijo zgodbo"

Cosby, ki ves čas zavrača obtožbe in trdi, da nikomur ni storil ničesar žalega, v radijskem intervjuju ni želel preveč govoriti o bližnjem začetku sojenja, saj so mu tako svetovali njegovi odvetniki. Na vprašanje, ali bo tudi sam pričal, pa je odgovoril nikalno in pojasnil, da zato, ker odvetniki pogosto povsem spremenijo besede priče. "Na zaslišanju vedno trčita med seboj dve strani iste zgodbe. A odvetniki iz dveh zgodb naredijo celo štiri ali pet," je dejal.

V pogovoru je še razložil, kako že več kot pet desetletij svoji ženi za materinski dan vedno pripravi zajtrk ter se spomnil odraščanja v revni soseski Philadelphie.

V bran sta mu nedavno stopili dve njegovi hčerki - skupno ima pet otrok. Ensa Cosby je tako zapisala, da verjame, da je njen oče nedolžen in da je "v vseh pogledih škandala rasizem odigral veliko vlogo". Na vprašanje, ali se strinja s to obtožbo, je Cosby dejal: "Lahko bi bilo res, lahko bi bilo. Da, verjamem, da je v tej trditvi veliko resnice." Dodal je, da trdno z ramo ob rami ob njem ves čas od začetka škandala stoji tudi njegova žena Camille Hanks.

Cosby, ki je zaslovel s humoristično serijo The Cosby Show, je dodal, da se po koncu sojenja namerava vrniti na odre. "Še vedno čutim, da lahko napišem še veliko kakovostnega materiala in imam odlične nastope."

A. P. J.