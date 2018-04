Daniel Craig daje prednost noseči ženi - snemanje novega Jamesa Bonda so zamaknili

Poznejše snemanje ustreza vsem

28. april 2018 ob 17:14

25. film v franšizi o tajnem agentu 007 bo filmskim navdušencem na ogled pozneje, kot so ustvarjalci sprva obljubili. Zakaj? Glavni zvezdnik filma Daniel Craig želi med nosečnostjo stati ob strani svoji ženi Rachel Weisz.

Težko pričakovani film James Bond bo ob izidu že 25. zapovrstjo in obenem tudi peti, v katerem bo v službi Njenega veličanstva vohunil Daniel Craig.

Čeprav so ustvarjalci sprva nameravali film začeti snemati že to jesen, so si zaradi spleta okoliščin premislili. Daniel Craig, glavni zvezdnik akcijskega filma, želi v mesecih pred porodom stati ob strani svoji ženi Rachel Weisz.

Poznejši začetek snemanja ugaja tudi režiserju Dannyju Boylu, ki mora, preden se popolnoma posveti Bondu, posneti še en film, in sicer komedijo izpod peresa Richarda Curtisa. "Dogovor o zamiku začetka snemanja ustreza vsem," je za britanske medije povedal eden izmed soustvarjalcev filma.

Pričakujeta prvega skupnega otroka

48-letna Rachel Weisz je novico, da s 50-letnim Danielom Craigom pričakujeta otroka, naznanila pred nekaj dnevi. Veselo novico je igralka, ki sicer že ima 11-letnega sina, sporočila v intervjuju za New York Times. "Kmalu bo viden tudi nosečniški trebušček. Oba z Danielom sva zelo srečna," je še dodala.

Tako zanjo kot za Craiga bo to drugi otrok, a prvi skupni - igralec ima iz prejšnjega razmerja 25-letno hčerko, ona pa ima sina Henryja s hollywoodskim režiserjem Darrenom Aronofskyjem, s katerim je bila v zvezi med letoma 2001 in 2010. S Craigom sta par že osem let, poročila sta se leta 2011 v New Yorku, zgolj šest mesecev po začetku razmerja.

"Komaj čakava, da spoznava njo oziroma njega. Vse skupaj je velika neznanka," je še dodala Rachel.

