David Arquette grdo pretepen v ringu: Nisem vedel, v kaj se spuščam

S svojimi podvigi v wrestlingu nima sreče

21. november 2018 ob 15:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

47-letni igralec David Arquette se je po "borbi smrti v wrestlingu" znašel v bolnišnici, kjer okreva po poškodbah nasilnega pretepa, v katerem jo je grdo skupil tudi s podolgovato žarnico.

Igralec je bil leta 2000 celo prvak v wrestlingu – med promocijo filma Ready to Rumble so pri World Championship Wrestlingu (WCW) Arquettu z namenom promocije tekmovanja podelili naslov svetovnega prvaka in s tem po mnenju številnih osmešili sebe in igralca samega. Prav ta poteza, ki ji je Arquette sprva sicer nasprotoval, a naslov vseeno sprejel, pa naj bi namesto k povečanju priljubljenosti vodila v dokončni propad WCW-ja, je na Twitterju objavil izjavo o svojih poškodbah v pretepu, potem ko so po spletu zakrožili fotografije in videi, na katerih je med drugim videti njegov okrvavljen obraz.

"Kot ste nekateri morda videli, sem bil prejšnji teden poškodovan v borbi smrti v wrestlingu. Želel sem samo pojasniti, kakšno je ozadje fotografij in videov z dogodka, ki so se pojavili v javnosti, saj tu ne gre za tip wrestlinga, kakršnega poznamo s televizije." Oče treh otrok, ki ima najstniško hčer s Courteney Cox in dva mala sinova z novinarko Christino McLarty, je nadaljeval: "Vem, da je lahko nasilno in morda celo krvavo, a v resnici nisem vedel, v čem točno sodelujem. Vsekakor pa prevzemam polno odgovornost za to, da sem se znašel v tem položaju."

Dodal je, da zadnjega pol leta trenira in sodeluje na tekmah po vsej državi, saj je wrestling njegova strast – v resnici pa naj bi šlo, pravijo nekateri viri, za to, da si želi povrniti čast in zapreti usta dvomljivcem, ki se zaradi že omenjene sporne odločitve iz leta 2000 še danes norčujejo iz njega. Znova je poudaril, da ne gre za tradicionalen wrestling, ki je šport, do katerega goji izjemno spoštovanje. Arquette se je opravičil poklicnim rokoborcem za morebitno negativno pozornost in poudaril, da ne namerava nikoli več sodelovati v kaki podobni tekmi – šlo je namreč za poseben in izjemno nasilen tip dvoboja, v katerem je dovoljeno tako rekoč vse, tudi uporaba predmetov, s katerimi je nasprotnika mogoče resno poškodovati – na primer žarnice.

Še se bo vrnil v ring, je sklenil Arquette, "a v zelo drugačnih okoliščinah, in to v bližnji prihodnosti". Dodaja pa, da bo prednost vedno dajal igri in produciranju.

The main reason I got injured was because of my lack of experience - don’t try this at home pic.twitter.com/icQK2wnQNc — David Arquette (@DavidArquette) 19 November 2018

A. K.