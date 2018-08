"Demi Lovato se bo vrnila močnejša kot kadar koli do zdaj"

Meghan Trainor izrazila podporo glasbeni kolegici

13. avgust 2018 ob 13:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenica Meghan Trainor je v intervjuju spregovorila o tem, da verjame, da se bo Demi Lovato po predoziranju, zaradi katerega je pred kratkim končala v bolnišnici, vrnila močnejša kot kadar koli.

"Demi, radi te imamo," je na rdeči preprogi podelitve nagrad teen choice Trainorjeva dejala za Entertainment Tonight. "Si zelo močna in vemo, da se boš vrnila močnejša, kot si bila kadar koli do zdaj." Dodala je, da se resnično veseli njene vrnitve na glasbene odre.

Na vprašanje, kako se je odzvala na novico o cehovski kolegici in dobri prijateljici, je odgovorila, da je zgolj rekla "radi te imamo". "To ni neizmerno težko zgolj zanjo, ampak tudi za njeno celotno ekipo, družino in vse okrog nje. Poznam njeno ekipo in vem, kakšen šok je bil to zanje. Upam, da so vsi v redu, in upam, da se ona počuti bolje."

Avtorica uspešnice All About That Bass se je podelitve nagrad tokrat udeležila prvič, ob strani pa ji je stal zaročenec – igralec Daryl Sabara, poleg tega pa se je prireditve udeležil tudi njen oče. "Načeloma se rdečih preprog udeležim z očetom. On je zdaj še vedno na rdeči preprogi in naju fotografira, da bo ustvaril kolaž za Instagram. Resnično lepo ga je imeti zraven, saj sem vedno manj nervozna, ko je v bližini."

Spregovorila pa je še o prihajajočem studijskem albumu, za katerega je dejala, da ne more nehati ustvarjati. "Ves čas pišem pesmi, zato so tako predstavniki založbe kot menedžmenta dejali, da ne smemo izdati zgolj tega, kar imamo zdaj, saj sem v tem času čisto preveč ustvarjalna in želimo ustvariti več. Ne morem nehati pisati."

P. B.