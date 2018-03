Disneyjeva zvezdnica najnovejša članica Trumpove administracije

V Beli hiši zaposlili mlado igralko

28. marec 2018 ob 21:18

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je kot zadnjo v svoje vrste povabil 22-letno igralko Caroline Sunshine, ki je bila nekoč članica igralskega ansambla Disney Channela.

Administraciji se je pridružila kot asistentka v ekipi, ki v Beli hiši skrbi za odnose z javnostmi, v uradnem sporočilu pa so zapisali, da se je na delovno mesto prijavila po spletu.

Izbrana je bila zaradi bogatih preteklih izkušenj, ki jih ima s področja politike in komunikacij z mediji, politično dejavna pa je tudi sicer, kar pogosto pokaže tudi v objavah na družbenih omrežjih.

Mlada igralka, za katero to ne bo prva izkušnja v Beli hiši, saj je tam opravljala tudi prakso v sklopu študija, je zaslovela v nadaljevanki Shake It Up o najstniških plesalkah, ki so jo med letoma 2010 in 2013 predvajali na Disney Channelu, potem pa je nastopila še v filmu Marmaduke, kjer sta igrala tudi Owen Wilson in Emma Stone, ter v najnovejšem filmu iz leta 2017 Mommy, I Didn’t Do It.

Sicer to ni prva zvezdnica, ki se je pridružila Trumpovi ekipi - pred kratkim sta člana postala še televizijski voditelj Larry Kudlow in medijski analitik John Bolton.

A post shared by Caroline Sunshine (@carolinesunshine) on Aug 31, 2016 at 12:25pm PDT

P. B.