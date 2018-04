Diva Mariah Carey o svojem boju z bipolarno motnjo

Pevka si ni in ni želela priznati, da je nekaj narobe

11. april 2018 ob 15:31

Hollywood - MMC RTV SLO

Življenje pevke Mariah Carey se na prvi pogled morda zdi sanjsko. Zvezdnica namreč že leta uspešno gradi pevsko kariero in ugled, tokrat pa je razkrila manj pravljično plat svojega življenja. Spregovorila je o svojem boju z bipolarno motnjo.

Pevki so bolezen diagnosticirali leta 2001, ko so jo zaradi živčnega zloma celo hospitalizirali. "Dolgo nisem želela verjeti, da se to dogaja prav meni," je poudarila pevka in dodala, je strokovno pomoč začela iskati šele takrat, ko je breme bolezni postalo neznosno.

Pevka se je po tem, ko je z živčnim zlomom dosegla dno, namreč morala za nekaj časa odpovedati ustvarjanju glasbe in pisanju besedil. "Potem ko sem sprejela to, da je z menoj nekaj narobe, sem dobila svoje življenje nazaj," je še povedala.

Stanje se ji je izboljšalo

Mariah je o svoji bolezni molčala zelo dolgo, danes pa priznava, da je več čas na tihem trpela. Zaradi rednega jemanja zdravniško predpisanih zdravil in rednih udeležb na terapijah se ji je stanje počasi obrnilo na bolje, poudarja pa, da je pri duševnih obolenjih ključnega pomena potrpežljivost.

"Zdravila, ki jih jemljem trenutno, mi zelo pomagajo. Zaradi njih nisem utrujena in nimam drugih stranskih učinkov, ki običajno prizadenejo bolnike," je za revijo People povedala pevka.

Bolezen, ki stigmatizira

Mariah, ki skupaj z nekdanjim možem Nickom Cannonom skrbi za 6-letni dvojčici Monroe in Moroccan, je poudarila, da se je zdaj, ko je s svojimi težavami sprijaznjena in se z z njimi uspešno spopada, pripravljena boriti proti tabujem in stigmi, ki obdajajo to bolezen. Bipolarna motnja namreč bolnike prizadene s številnimi obdobji depresije, pa tudi z nespečnostjo in celo hiperaktivnostjo. "Taka bolezen te neverjetno izolira," je še dodala Careyjeva.

K. Ši.