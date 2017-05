Dragocenosti iz stanovanja Keitha Richardsa na dražbi

Dražba bo potekala 24. junija

28. maj 2017 ob 16:15

New York - MMC RTV SLO

Oboževalci ikoničnega kitarista Rolling Stonesov Keitha Richardsa bodo lahko končno prišli do dela njegove lastnine. Richards na dražbo pošilja dragocene predmete iz svojega stanovanja na Upper East Sidu.

Na dražbi bo mogoče kupiti dragocene predmete, s katerimi je Richards skupaj z ženo Patti več mesecev opremljal svoje stanovanje sredi Manhattna. Gre za edinstvene kose pohištva iz Italije, Francije in Velike Britanije. Med drugim sta dala na dražbo kavno mizico, oblikovano v slogu rokokoja, srebrni jedilni pribor in posteljo iz obdobja kralja Edwarda VII.

Dražba, ki so jo poimenovali Kolekcija Keitha in Patti Richards, bo potekala 24. junija. Richardsova bosta denar od prodaje podarila v dobrodelne namene, in sicer dvema dobrodelnima organizacijama, ki pomagata odraslim osebam z motnjami v razvoju. Ena izmed njih pomaga tudi 24-letnemu Pattijinemu nečaku, ki ima avtizem.

K. K.