Druga stran Georgea Michaela: dobrodelnež in razbijalec tabujev

Manj znana dejstva o legendarnem pevcu

27. december 2016 ob 13:14

London - MMC RTV SLO

Za oboževalce je bil idol svoje generacije, njegovi simpatizerji so ga občudovali zaradi posebnega soulovskega glasu, a George Michael je bil v zasebnosti predvsem velik človek.

Umrl je sam, star zgolj 53 let. Na božično jutro ga je našel v postelji njegov partner Fadi Fawaz, ki se je z njim sestajal od leta 2011. "Morala bi skupaj na božično kosilo. Ko sem šel do njega, da bi ga zbudil, je samo spokojno ležal v postelji. Ne vem, kaj se je zgodilo, če sem iskren," je dejal Fawaz v pogovoru za Daily Telegraph.

"Želim, da si ga ljudje zapomnijo takšnega, kot je bil - kot čudovito osebo," je še dodal Fawaz. Zadnja leta je Michael postal žrtev svojega hedonističnega življenjskega sloga. Zadnje mesece se je predvsem boril s svojo odvisnostjo od heroina. Kot je dejal vir po poročanju Telegrapha, so Michaela večkrat sprejeli v bolnišnici prav zaradi prevelikih odmerkov. Srčni zastoj, ki je bil razlog smrti, je pogosta posledica čezmerne uporabe heroina.

A družina, prijatelji, znanci in oboževalci poudarjajo predvsem, kako velik človek je bil pevec. Njegov nekdanji partner Kenny Goss ga je opisal kot "neizmerno prijaznega in radodarnega človeka".

Zvezdnik je pogosto daroval vstopnice za svoje koncerte uslužbencem britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS). Nekoč pa je priredil posebni brezplačni koncert za medicinske sestre kot znak zahvale, ker so lepo skrbele za njegovo mamo. Prav tako je bil velik podpornik gejevske in lezbične skupnosti.

Ustanoviteljica in predsednica dobrodelne organizacije Childline Dame Esther Rantzen je razkrila, da je Michael ves denar od avtorskih pravic za skladbo Jesus to a Child daroval njim. "Po zaslugi milijonov, ki jih je daroval, je pomagal tisočim otrokom," je dejala Rantzenova.

Podobno kot za skladbo Jesus to a Child je denar od avtorskih pravic za skladbo Don't Let the Sun Go Down on Me, ki je bila plod njegovega sodelovanja z Eltonom Johnom, podaril ljudem, ki so živeli z virusom HIV. Bil je tudi eden izmed producentov skladbe Do They Know It's Christmas? superzbora Band Aid, s katerim je prodal več kot dva milijona izvodov po svetu in tako zbral več kot 18 milijonov evrov za boj proti lakoti v Etiopiji.

Pomagal je naključni tekmovalki kviza Deal or no deal, ki je potrebovala 17 tisoč evrov za umetno oploditev. Kot je zapisal voditelj na televiziji BBC Richard Osman, je pevec poklical na televizijo in ji podaril denar, ki ga je potrebovala. Nekoč je natakarici pustil napitnino v vrednosti 5.800 evrov, ker je izvedel, da se utaplja v dolgovih in da se šola za medicinsko sestro. Prav tako je prostovoljno pomagal v zavetišču za brezdomce, a tega ni želel razglašati na velik zvon. Leta 2000 je kupil originalni klavir Johna Lennona, ki je stal milijon evrov in ga podaril muzeju Beatlov v Londonu, ker si ga sami niso mogli privoščiti.

Prvi med enakimi

Še s skupino Wham! je postavljal mejnike v svetovnem merilu. Po poročanju tiskovne agencije AP je bila prav Wham! prva skupina z zahoda, ki je nastopila na Kitajskem po padcu diktature Maa Zedonga in po desetletjih kulturne izolacije. Menedžer skupine je porabil 18 mesecev, da je prepričal kitajsko vlado, da jih spustijo na svoj oder. Na koncu jih je prepričal z argumentom, da bodo z vabilom največje skupine na svetu privabili tuje vlagatelje.

Po njegovi zaslugi pa je danes James Corden eden izmed največjih zvezdnikov med televizijskimi voditelji. Prvi gost v pilotni različici rubrike Carpool Karaoke je bil prav Michael. "Moja izvirna ideja je bila, da poberem Michaela iz zapora v avtomobilu. Potem pa sva si rekla, da bi mogoče zapor izpustila in se samo vozila v avtomobilu, medtem pa prepevala skladbe skupine Wham!," se je spominjal Cordon.

K. K.