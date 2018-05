Družina Georgea Michaela: "Sosedje tega ne morejo tolerirati v nedogled"

Oboževalce so pozvali, naj poklone umaknejo do 27. maja

3. maj 2018 ob 17:15

London - MMC RTV SLO, AP

Družina Georgea Michaela je pevčeve oboževalce prosila, naj umaknejo številne poklone, ki so se v dveh letih od zvezdnikove smrti nabrali pred njegovima dvema hišama.

Travnata površina pred londonskim domovanjem umrlega zvezdnika Georgea Michaela, kjer še vedno prebiva njegova družina, je zasuta s šopki, svečami, pismi, fotografijami in drugimi predmeti, ki so jih tja prinesli in jih še vedno prinašajo pevčevi oboževalci.

Podobne prizore je mogoče videti pred Michaelovo drugo hišo v Oxfordshiru, v kateri je glasbenik umrl 25. decembra 2016.

Na pevčevi spletni strani so se v povezavi s tem oglasili njegovi sorodniki, ki so zapisali, da so zaradi vseh poklonov ganjeni, ampak da od sosedov ne morejo več pričakovati, da bodo vse predmete, ki ležijo na ulici, še naprej tolerirali in stanje v nedogled sprejemali kot normalno.

Zaradi tega so Michaelove oboževalce prosili, naj do 27. maja umaknejo svoje poklone in pustijo le tiste, ki jih želijo prepustiti družini.

M. Z.