Dve leti po razhodu se Jennifer in Ben tudi uradno ločujeta

Skupaj vzgajata tri otroke

14. april 2017 ob 12:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Skoraj dve leti zatem, ko sta igralska zvezdnika Jennifer Garner in Ben Affleck presenetila z novico, da sta se razšla, sta (končno) vložila tudi zahtevo za ločitev.

Vlogi sta vložila usklajeno, njune zahteve pa so popolnoma enake – oba zahtevata deljeno skrbništvo nad tremi otroki, strinjata pa se tudi, da se premoženje, do katerega sta prišla po razhodu, ne bo delilo med njiju. Da nista več par, sta sporočila 30. junija leta 2015.

Otroci so glavni

"Njuni zahtevi za ločitev sta zelo prijateljski, v njiju ni nikakršnega maščevanja in sovraštva. Ne glede na to, da so se včasih pojavile govorice, da sta se celo pobotala, to ne drži. Vse od takrat, ko so se njune poti razšle, sta vedela, da se bosta nekega dne tudi uradno ločila. Celoten postopek želita izpeljati tako, da bodo njuni otroci najmanj prizadeti. V njunem odnosu ni prišlo do nikakršnih sprememb, otroci so bili in bodo še naprej najpomembnejši," je za revijo People dejal neimenovani vir. Po poročanju portala TMZ pred skokom v zakon nista podpisala predporočne pogodbe.

Hollywoodska zvezdnika sta veljala za enega najtrdnejših parov med slavnimi, nato pa sta junija leta 2015 v skupni izjavi sporočila, da se njun zakon po desetih letih končuje: "Po tehtnem premisleku sva sprejela težko odločitev, da se bova ločila. Še naprej bosta med nama vladala ljubezen in prijateljstvo, predvsem pa predanost za skupno vzgojo najinih otrok." Paru so se v zakonu rodili danes enajstletna Violet, osemletna Seraphina in skoraj petletni Samuel.

Kmalu po novici o razhodu so zaokrožile novice, da bi bil razlog lahko njegovo ljubezensko razmerje z varuško, a je Affleck govorice zavrnil kot "smeti in kup laži".

Na videz kot običajna družina

V zadnjih mesecih sta se 44-letnika večkrat nahajala na istih krajih, zato so nekateri mediji začeli namigovati, da je ljubezen med njima znova vzcvetela. Affleck se prav tako ni dokončno izselil iz njihove hiše, večkrat so kot družina odpotovali skupaj na počitnice. Sredi decembra je Affleck Jennifer polaskal, da je "najboljša mama na svetu", za najpomembnejše trenutke svojega življenja pa označil rojstva vseh treh otrok. "Užitek se je družiti z njimi. Pomen življenja je iz otrok oblikovati dobre ljudi," je dejal.

Zvezdnik je sicer na začetku meseca končal zdravljenje odvisnosti od alkohola, že naslednji dan sta z Jennifer otroke skupaj odpeljala v šolo.

A. P. J.