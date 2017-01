Ed Sheeran: Moja največja tekmica je Adele

Spregovoril o načrtih za prihodnost

28. januar 2017 ob 11:06

London - MMC RTV SLO

Glasbenik, ki se je po daljšem premoru vrnil na glasbeno sceno, je v intervjuju razkril svoj 30-letni načrt, kako bo postal najbolj uspešen glasbenik na svetu.

V intervjuju je poudaril, da je njegova največja konkurenca pevka Adele. "Ona je tista, ki ji je uspelo prodati več albumov kot meni, zato moram stremeti k temu, da bom boljši od nje," je dejal za GQ.

"Zavedam se, da bo to težko, saj se je zgolj njen zadnji album prodal v več kot 20 milijonih izvodov. A če si cilja ne zastavim tako visoko, potem to pomeni, da se ne zavedam svojega celotnega potenciala."

Sheeran se je na glasbeno sceno vrnil v začetku januarja, ko je oboževalce presenetil s kar dvema skladbama, ki ju je naslovil Shape Of You in Castle On The Hill, takoj zatem pa je napovedal še studijski album ÷ (Divide), ki bo izšel 3. marca.

"Na svetu je trenutno ogromno glasbenikov. Morda celo več kot kadarkoli prej. In vesel sem, da vsi stremimo k temu, da smo najboljši, tudi če se zgodi, da kdo posnema ali ukrade moje ideje," pa je v intervjuju komentiral tiste, ki si želijo "sposojati" njegov slog in skladbe.

S Taylor Swift sta si zelo podobna

"Pri obeh je prisoten nekak duh zgube. V šoli nisva bila priljubljena, potem pa nama je s karierama uspelo priti do točke, ko sva to postala," je komentiral odnos s Swiftovo, s katero je bil leta 2013 tudi na turneji. "Ona hoče postati največja izvajalka, jaz pa hočem postati največji izvajalec v svetovnem merilu. Oba izhajava iz tega, da so nama ljudje govorili, da nama ne bo uspelo."

Po izidu plošče se glasbenik odpravlja tudi na turnejo - nam najbližji koncerti bodo 17. marca v Torinu, 20. marca v Münchnu in 23. marca v Kölnu.

