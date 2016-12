Eddie Vedder polepšal božič mami s šestimi otroki

Pevca in kitarista ganilo pismo na spletu

27. december 2016 ob 11:02

Washington - MMC RTV SLO

Pevec in kitarist skupine Pearl Jam Eddie Vedder je družini iz Marylanda za božič poklonil okoli 9.500 evrov, potem ko ga je ganilo pismo mame samohranilke, ki se je razširilo po spletu.

Tyshika Bitten je pred božičem na spletni strani Craigslist objavila ganljivo pismo, v katerem je izrazila svojo največjo željo: da bi njenih šest otrok lahko uživalo v božiču, ker živijo iz dneva v dan in so tik pred tem, da jih prisilno izselijo iz stanovanja.

Njena zgodba je postala spletna uspešnica. Prejeli so tone daril in donacij - med njimi pa je bila tudi Vedderjeva. "Tako me je ganila zgodba in dejanja mame, ki je toliko naredila za svoje otroke. Mislil sem si, da so otroci verjetno zelo ponosni na mamo, ker je zaprosila za pomoč. Za kaj takšnega je potrebno veliko poguma," je dejal Vedder za Washington Post.

Pismo ga je spomnilo na svoje otroštvo. "Bila so leta, ko sem dobival rabljena darila od Božička, ker so prišla iz garažnih razprodaj in niso vedno delala," je še pojasnil Vedder.

K. K.