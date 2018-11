Elizabeta II. ničesar ne prepušča naključju – niti lastnega pogreba

Seznanjena tudi z osmrtnicami največjih medijskih hiš

25. november 2018 ob 12:08

London - MMC RTV SLO

Kraljica Elizabeta II. prestol zaseda več časa kot katerikoli drugi britanski monarh v zgodovini in pri 92 letih se počasi ukvarja tudi s tem, kako bo potekal njen pogreb in kaj bo zapisano v njenih osmrtnicah.

Vladavina kraljice Elizabete II. traja že 66 let in njen čas na čelu britanskega dvora se gotovo počasi izteka. Da imajo mediji po svetu že nekaj časa pripravljene nekrologe in povzetke njenega dolgega in bogatega življenja, ni nobena skrivnost. Nick Bullen, priznani producent, ki ima ekskluzivni dostop do kraljeve družine, pa je razkril, da je z vsebino osmrtnic največjih britanskih medijskih hiš seznanjena tudi kraljica sama.

"Ve, kaj bo zapisano o njej, o tem ni dvoma," je dejal Bullen, ki je o kraljici posnel tudi dokumentarec, ki se bo predvajal po njeni smrti. Še več, kraljica naj bi bila vpletena tudi v načrtovanje lastnega pogreba. "Vsako podrobnost kraljičinega pogreba, bo odobrila kraljica sama. Ne verjamem, da bi karkoli prepustila naključju," je še povedal Bullen in dodal, da bo šlo za "poslednji dogodek, nad katerim bo imela nadzor."

Bullen je razkril, do kakšne mere je kraljica vpletena v načrtovanje dvornega življenja. "Praznovanje ob kraljičinem 90. rojstnem dnevu je bila petdnevna ekstravaganca. Prisotnih je bilo več kot 1100 konjev, na tisoče ljudi, številni slavni posamezniki, celotna kraljeva družina. In kraljica je bila vključena v celoten proces priprav." Povedal je, da je kraljica med vajo pred dogodkom na dvorišče poslala svojega soproga princa Filipa, ki si je moral delati zapiske, sama pa je dogajanje z daljnogledom v roki pozorno spremljala iz enega izmed grajskih stolpov.

Ne glede na to, da kraljica razmišlja tudi o svoji smrti, pa se zaenkrat drži odlično, opravlja vse svoje uradne dolžnosti in nič ne kaže, da namerava v bližnji prihodnosti zmanjšati svoj tempo ali predati krono.

M. Z.