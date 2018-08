Emma Stone nič več zagrizena karieristka - želi si moža in otrok

Pretekla leta je Emma Stone veliko delala, zdaj pa si želi življenje zaživeti drugače

16. avgust 2018 ob 10:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

V preteklih letih je ameriška filmska zvezdnica Emma Stone dosegla uspehe, o katerih večina igralcev sanja vse življenje. Potem ko so jo za vlogo v filmu La la land nagradili z oskarjem, igralka priznava, da so se njene življenjske ambicije nekoliko spremenile ...

Emma Stone se je v preteklih mesecih začela odmikati od zvezdniškega vrveža in filmskih studiev. Zvezdnica, ki bo novembra dopolnila 30 let, je v šestmesečnem oddihu veliko potovala in čas preživljala s tistimi, ki jih ima najraje.

"Zadnje čase sem neprestano delala in moram priznati, da so danes moje sanje drugačne, kot pred nekaj leti. Veliko več si želim doseči v zasebnem in manj v profesionalnem življenju," je zvezdnica priznala za revijo Elle.

Na delo se še ne namerava vrniti. Priznava, da se je ob bližajočem se okroglem rojstnem dnevu začela zavedati, da ji "družina in prijatelji pomenijo vse", zato se bo v prihodnosti veliko več osredotočala nanje.

"Tudi moje želje glede otrok so se z leti spremenile. Kot najstnica nisem nikoli delala kot varuška, govorila sem, da se ne bom nikoli poročila in nikoli rodila. Zdaj pa so moje ambicije drugačne. Želim se poročiti in si ustvariti družino," je še dejala.

K. Ši.