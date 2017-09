Emma Stone že pri sedmih letih na terapijo zaradi napadov tesnobe

Ni prva in še zdaleč ne edina

22. september 2017 ob 10:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska zvezdnica Emma Stone je v pogovoru s Stephenom Colbertom razkrila, da že od sedmega leta obiskuje terapije za zdravljenje anksioznosti.

28-letnica, ki je za vlogo v filmu Dežela La La letos dobila oskarja, je v oddaji The Late Show povedala, da se njeno življenje vrti okoli napadov panike in da je bila že v mladih letih "napet otrok". Colbertu je pokazala tudi risbo, ki jo je narisala pri devetih letih. Na njej je narisala sebe, zraven pa majhno zeleno pošast in ob tem zapisala: "Večja sem od svoje tesnobe." Dodala je, da ji je pri premagovanju živčnosti, napetosti in strahu pomagalo prav igranje.

Zbrala pogum in odšla v Hollywood

"Bila sem zelo, zelo nemiren otrok in že v zgodnjih letih sem imela veliko napadov panike. Terapije sem začela obiskovati pri sedmih letih in zelo so mi pomagale. Stanje se mi je izboljšalo tudi s pomočjo igre in improvizacije. Še vedno se bojujem z občutkom tesnobe, napadov panike pa nimam več," je dejala.

Že v preteklosti je dejala, da je bila prepričana, da zaradi svojih strahov nikoli ne bo sposobna zapustiti rodne Arizone, a pri 15 letih se ji je stanje toliko izboljšalo, da je zbrala pogum in odšla v Hollywood. Pravi, da danes živi bolj uravnoteženo, ker ji uspe krotiti anksioznost s pomočjo "odličnih terapevtov in učinkovitih kognitivnih orodij".

Stonova je maja sodelovala tudi v kampanji instituta Child Mind.

Emma, ki velja za eno najvidnejših igralskih zvezdnic nove generacije, je nazadnje posnela film Battle of the Sexes (Boj spolov), v katerem je upodobila legendarno ameriško teniško igralko Billie Jean King, ki je leta 1973 odigrala dvoboj z Bobbyjem Riggsom.

Zvezdniki s podobnimi težavami

Igralka ni edina med zvezdniki, ki se spoprijema z napadi tesnobe, strahu in napetosti, saj so o težavah z anksioznostjo po poročanju BBC-ja v preteklosti spregovorili tudi britanska glasbenica Adele, britanski pevec Zayn Malik, ameriška popzvezdnica Taylor Swift, hollywoodska igralka Jennifer Lawrence in priljubljena blogerka Zoella.

A. P. J.