Epilog napada na prostitutko: Ullricha sprejeli v psihiatrično bolnišnico

Težave nekdanjega nemškega kolesarja

11. avgust 2018 ob 11:32

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Jana Ullricha so po petkovem napadu na prostitutko odpeljali na obvezno psihiatrično zdravljenje, tožilstvo pa medtem nekdanjega nemškega kolesarskega šampiona preiskuje zaradi poskusa uboja in povzročitve hudih poškodb.

Frankfurtska policija je pojasnila, da so Ullricha zaradi suma napada na prostitutko pridržali v petek. Pojasnili so, da je bil 44-letnik po incidentu, ki se je zgodil v enem od frankfurtskih hotelov, v tako slabem stanju, da zaslišanja niso mogli opraviti in so ga preložili. Po streznitvi, nekdanji kolesar je priznal, da je bil v času incidenta pod vplivom drog in alkohola, pa se je nadaljnjemu sodelovanju s policijo odrekel in na vprašanja ni hotel odgovarjati.

Veliko bolj kot Ullrich je bila zgovorna 33-letnica, ki je natančno popisala dogajanje v hotelski sobi. Zatrjuje, da jo je nekdanji kolesar napadel, nato pa jo je davil, "dokler se ni vse stemnilo". Policijo je poklicalo osebje hotela.

Po izteku pridržanja na obvezno zdravljenje

Ullrichu, ki se že dalj čas spopada z odvisnostjo od drog in alkohola, so po izteku pridržanja odredili obvezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, kamor so ga po izteku pripora odpeljali z reševalnim vozilom.

Tožilstvo medtem nadaljuje preiskavo zaradi poskusa uboja in povzročitve hudih telesnih poškodb, po vsej verjetnosti pa ga bo zaradi očitanih dejanj doletela tudi obtožnica.

Dlje trajajoče težave z odvisnostjo

To pa ni prvi incident, v katerega je bil v zadnjem času vpleten Ullrich, prejšnji teden so imeli z njim opravka španski policisti, ki so ga prijeli, potem ko je na Majorki vdrl na posestvo nemškega igralca in režiserja Tila Schweigerja. Lani pa je bil v Švici obsojen na 21 mesecev pogojne kazni, ker je pod vplivom alkohola zagrešil prometno nesrečo.

Nekdanji nemški as svojih težav pred javnostjo sicer ne skriva, že pred incidentom v Frankfurtu je za nemški časopis Bild povedal, da bo zaradi ljubezni do svojih otrok, ki jih ni videl že več mesecev, odšel na zdravljenje.

