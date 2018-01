Eric Clapton o zdravstvenih težavah: "Počasi izgubljam sluh"

72-letni glasbenik kljub težavam ostaja optimističen

13. januar 2018 ob 09:12

London - MMC RTV SLO

Legendarni glasbenik Eric Clapton je spregovoril o svojem zdravstvenem stanju in o težavah, ki jih prinaša starost. Kljub temu o koncu glasbene kariere za zdaj ne razmišlja.

Legendarni angleški pevec in kitarist Eric Clapton, ki bo letos dopolnil 73 let, je v nedavnem pogovoru za BBC povedal, da namerava nadaljevati nastopanje v živo, vendar je ob tem priznal, da ga skrbi, kako bo starost vplivala na njegovo glasbeno kariero.

"Izgubljam sluh, imam tinitus (šumenje v ušesih), moje roke delajo bolj za silo," je v intervjuju povedal Clapton. "Neverjetno se mi zdi, da sem še vedno tukaj," je dodal.

O svojem zdravju je Clapton spregovoril tudi za ameriško revijo Rolling Stone. Razkril je, da je imel leta 2016 med snemanjem svojega zadnjega albuma tako hud dermatitis, da so se mu luščile dlani. "Bilo je katastrofalno. Moral sem nositi rokavice in obliže," je pojasnil glasbenik, ki je priznal, da je zdravstveno stanje vplivalo na njegovo igranje kitare.

Clapton je spregovoril tudi o svojih preteklih težavah z mamil in alkoholom. "Najmanj dvajset let sem bil brezupen primer. Navadno sem pil posebno pivo z vodko, ker je bilo videti, kot da pijem navadno pivo," se je spominjal Clapton, ki je kljub temni plati teh let prepričan, da je ravno težavna preteklost njegova največja prednost.

Clapton je intervju za BBC podal v sklopu promocije dokumentarnega filma, ki so ga o njem posneli lani. Pevec je povedal, da je bil ogled dokumentarca z naslovom Eric Clapton: Life in 12 Bars zanj naporen, saj se osredotoča predvsem na težavna leta njegovega življenja. Ob tem je dodal, da ima film vseeno pozitivno sporočilo, saj pokaže, da je na koncu predora luč, in s tem daje upanje.

M. Z.