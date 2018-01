Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Badujeva je od poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja prodala nekaj milijonov izvodov svojih albumov. Foto: Reuters Dobitnica štirih grammyjev se je leta 2014 inkognito podala na ulice New Yorka in nastopila na znamenitem Times Squaru. Za svoj nekaj več kot 40-minutni nastop v klobuku nabrala le 3,60 dolarja. Svoj umetniški podvig je posnela s telefonom, saj se je vedno hotela preizkusiti v vlogi ulične glasbenice. Ne glede na njen svetovno prepoznavni glas je na znamenitem trgu nihče ni prepoznal in so se je celo izogibali, ko je med drugim prepevala: "Prosim, gospod, dajte mi nekaj denarja ... Že dve leti nisem prodala nobenega albuma." Foto: Reuters Badujeva je znana po svojih političnih 'izbruhih' in opredeljevanju. Foto: Reuters Sorodne novice Erykah Badu pevcu The Flaming Lips: "Prava rit si" Videospot je Erykah prinesel denarno kazen Dodaj v

Erykah Badu znova razburila javnost: "Nekaj dobrega sem videla v Hitlerju"

Kraljica razvpitosti pod plazom kritik

25. januar 2018 ob 20:41

New York - MMC RTV SLO

Erykah Badu se je držala pod radarjem vse od leta 2010, ko je razburila javnost z objavo neprimernega videospota za skldbo Window Seat. Toda v novem intervjuju je znova dvignila precej prahu.

Postala je popzvezdnica, brez da bi kdaj ogrozila svojo edinstveno glasbeno vizijo. Veliko kritikov se strinja, da je ustvarila popolnoma nov žanr - neo-soul -, s tem ko je v svoji glasbi združila elemente džeza, soula, hiphopa in r'n'b-ja. Njen glasbeni slog je postal izredno popularen. To govori že podatek, da je njen prvenec Baduizm leta 1997 takoj pristal na drugem mestu lestvice Billboard 200 in hitro postal trikrat platinast.

Zaradi svoje nekompromisne drže je pogosto delila javnost - ta jo je ali ljubila ali sovražila. Tako je naprimer leta 2010 dvignila precej prahu, ko je objavila videospot za skladbo Window Seat. V njem konča gola le nekaj metrov od kraja, kjer je bil izveden atentat na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Zaradi neprimernega videospota jo je mesto Dallas, kjer ga je tudi snemala, oglobilo za 500 ameriških dolarjev in šest mesecev pogojne kazni.

Brezkompromisno držo je nadaljevala v novem razvpitem intervjuju za revijo Vulture, v katerem je izjavila, da prav v vsaki osebi vidi pozitivno stran - tudi v Adolfu Hitlerju. Badujeva, ki ni izdala novega albuma od leta 2010, a pred sedmo silo je stopila zaradi promocije ponovne izdaje skladb s prvenca Buduizm. Po kratki izmenjavi mnenj o glasbi, jo je novinar vprašal, če lahko loči umetnika od umetnine, ko so pod vprašanjem obtožbe o spolnih zlorabah, ki so polnile medije v zadnjih mesecih. Izpostavil je predvsem primera humoristov Louisa C.K.-ja in Billa Cosbyja.

Badujeva je priznala, da je zelo zadržana pri sodbah o ljudeh, kot je Cosby, ki ga je najmanj 60 žensk obtožilo posilstva, spolne zlorabe ali napadov. "Če je bolan, zakaj bi se morala jeziti nanj? Lahko bi me križali zaradi tega," je dejala v intervjuju Badujeva in nadaljevala, da ne želi prehitro sklepati zaključkov. "Nuja, da se razjezimo, se mi ne zdi smiselna," je dodala Badujeva.

Poudarila je, da je pomembno, da ne izbiramo strani, ampak da "vidimo vse strani sočasno", zato, da lahko najdemo dobro v ljudeh. Ob tem je dodala, da to počne ves čas - da lahko vidi najboljšo stran vseh ljudi. In kot primer je izpostavila Hitlerja: "Nekaj dobrega sem videla v Hitlerju"

"Hitler je bil čudovit slikar," je odvrnila Badujeva na začudenje novinarja. Toda novinar ni ostal zadovoljen s tem odgovorom in je vrtal naprej: "Kaj imajo slikarske veščine pri tem, da je nekaj dobrega v njem?" Badujeva je hitro spremenila svoj odgovor in dodala: "OK, bil je grozen slikar. Ubogi revež." Nato pa je spomnila na Hitlerjevo "strašno otroštvo", toda svojega odgovora o njegovi dobri strani s tem ni argumentirala.

Glasbenica pod plazom kritik

Njene besede so nemudoma obsodili v organizaciji Anti-Defamation League. Generalni direktor Jonathan Greenbalt je ob tem tvitnil: "Ste vzor številnim in zato bi se morali nemudoma opravičiti za te neodgovorne in neprimerne komentarje. Tudi sam menim, da je veliko dobrega v vseh ljudeh, toda Hitler je bil utelešenje čiste zlobe. Ni mi mar, če je slikal ali če je bil vegetarijanec. Hitler je odgovoren za smrt šestih milijonov judov in za vojno, ki je stala življenj več milijonov ljudi. Lahko vas je sram, ker temu zmanjšujete pomen." Prav tako pa se je nanjo usul plaz kritik tudi na drugih družbenih omrežjih.

K. K.