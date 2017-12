Eva Longoria pri 42 letih prvič noseča - dobila bo fantka

Same pohvale na račun moža, predsednika Telelevise

20. december 2017 ob 08:04

Še en naraščaj v Hollywoodu. Ameriška igralka mehiških korenin Eva Longoria je potrdila, da je v petem mesecu nosečnosti in da spomladi pričakuje fantka. To bo prvi otrok za 42-letno zvezdnico.

Eva, ki je zaslovela kot razvajena Gaby v seriji Razočarane gospodinje, se je maja lani poročila z mehiškim medijskim mogotcem Josejem Bastonom. 49-letni Baston je predsednik Televise, največjega medijskega podjetja v Latinski Ameriki.

Eva in Jose sta se zaljubila leta 2013, se decembra leta 2015 v Dubaju zaročila, poročila pa maja lani v mehiškem mestu Valle de Bravo, ki je 140 km oddaljeno od Ciudada de Mexica. Za Evo sta sicer že dva propadla zakona, zato je toliko bolj srečna, da je v Joseju očitno le našla pravega. Maja letos, ko je obiskala filmski festival v Cannesu, je dejala: "Nikoli si nisem mislila, da se bom znova poročila. Vse je njegova zasluga, zaradi njega so stvari znova dobile smisel. Sicer nisem pristaš porok. Rada pa sem poročena z njim. Za prvo obletnico me je presenetil s čudovitim darilom in pesmijo."

Eva je sicer poleti leta 2015, ko je bila stara 40 let, dejala, da "bi verjetno morala razmišljati o naraščaju, a da čuti, da je njeno življenje zapolnjeno tudi preb njih". Zdaj si je očitno premislila in bo prvič okusila sladkobe in tegobe materinstva.

"Ne čutim, da nama kaj manjka, ker sva sama"

Baston ima iz prejšnjega zakona z Natalio Esperon tri otroke, s katerimi se Eva veliko druži. O njih je dejala: "Njegovi otroci so prišli v moje življenje kot darilo. Če bi tudi midva imela enega, bi bil kot češnjica na torti. A ne čutim, da nama kaj manjka, ker sva sama," je dodala.

Zaljubljenca sta se zadjnič v javnosti pojavila novembra, ko sta se v New Orleansu udeležila poroke teniške zvezdnice Serene Williams in ustanovitelja Reddita Alexisa Ohaniana. Isti mesec je Eva vodila tudi dobrodelni dogodek, na katerem so zbirali denarna sredstva za žrtve potresa v Mehiki.

Teksašanka mehiškega porekla je bila sicer pred Josejem že dvakrat poročena. Njen prvi mož je bil igralski kolega Tyler Christopher, s katerim sta se spoznala na snemanju žajfnice Splošna bolnišnica. Nato se je poročila s košarkarskim zvezdnikom Tonyjem Parkerjem, a se je njun zakon končal, ker naj bi jo varal.

Odlično ji gre tudi na poklicnem področju, saj ima trrenutno v teku kar štiri igralske projekte, tudi komedijo Overboard, v kateri bo zaigrala ob Anni Faris in bo v kinomatografe prišla aprila leta 2018.

