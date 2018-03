Evan Rachel Wood pred kongresom za pravice zlorabljenih žensk

Borka za pravice žensk

1. marec 2018 ob 08:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka, znana predvsem po vlogi v seriji Westworld, Evan Rachel Wood, je stopila pred ameriški kongres in se zavzela za pravice spolno zlorabljenih žensk.

Poudarila je, da je bila tudi sama žrtev tega, in sicer takrat, ko jo je nekdanji partner, medtem ko je bila nezavestna, posilil in "psihično ter fizično mučil, dokler ni dobil občutka, da sem mu dokazala ljubezen, ki bi jo morala čutiti do njega".

Woodova je bila ena izmed treh žensk, ki so kongresu predstavile dokaze v podporo osnutka zakona o pravicah žrtev spolnega nadlegovanja. Med drugim ga je opisala kot varnostno mrežo, ki bo morda lahko pripomogla k temu, da se rešijo tudi življenja.

Poleg tega je kongresu razkrila, da je tragična izkušnja močno vplivala na njeno celotno življenje. Opisala je, da je nasilni partner med drugim zahteval "bolne rituale, kjer ji je zvezal roke in stopala", potem pa naj bi jo večkrat udaril in ji govoril "stvari, ki jih ne bi smel izreči nihče".

Brazgotine ostanejo za vedno

Kot poroča BBC, ji je to popolnoma uničilo samospoštovanje in voljo do življenja. Poleg tega je bila prestrašena in se ji tega strahu ni uspelo znebiti do danes. Zato poudarja, da je to, kar se zgodi po posilstvu, zelo pomembno in je o tem treba občutno več govoriti. "O spolnih napadih govorimo kot o nekaj minutah groze, a takšne brazgotine ostanejo za vedno."

Dodala je, da so ji sedem let po posilstvu diagnosticirali posttravmatski sindrom, s katerim je živela ves ta čas, ne da bi se zavedala, da ga sploh ima. "Imela sem občutek, da se mi meša."

Za zdaj v devetih zveznih državah

Pravice za žrtve so bile do zdaj sprejete v devetih zveznih državah ZDA, Woodova pa si prizadeva, da se to sprejme v vseh. "To je zgolj en korak v pravo smer, da se začnejo izboljševati standardi o tem, kaj je prav."

Podpornice si prizadevajo, da bi imele s tem zakonom žrtve spolnih napadov ves čas omogočen dostop do svetovalcev in jasne obrazložitve njihovih pravic. Poleg tega pa bi s sprejetjem začeli tlakovati pot do tega, da se zastopajo tudi različne etnične skupine in skupnosti različnih spolnih usmerjenosti.

P. B.