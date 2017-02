Fadi Fawaz naj ne bi smel na pogreb Georgea Michaela

"Družina ga sovraži"

12. februar 2017 ob 15:51

London - MMC RTV SLO

Bratranec Georgea Michaela je za tuje medije dejal, da po velikem družinskem sporu o glasbenikovi zadnji poti njegov partner Fadi Fawaz naj ne bi smel na Michaelov pogreb.

"Fadi ne bo povabljen na pogreb, saj ga celotna družina sovraži. Upamo, da niti pomisli ne na to, da bi se prikazal na Georgeevi zadnji poti," je dejal Andros Georgiou. The Sun poroča še, da naj bi bil glasbenik pokopan v njegovem najljubšem črnem smokingu z zadnje turneje, z najljubšo zlato uro ter s prstanom, ki ima vgraviran njegov vzdevek Yog.

Pojavile so se govorice, da bodo Michaela pokopali v Highgatu v severnem Londonu zraven njegove pokojne mame Lesley Angold Panayiotou, ki je umrla leta 1997.

Pogreb Georgea Michaela sicer odlagajo zaradi preiskav o vzroku smrti, ki so se močno zavlekle. Tako še vedno ni znano, ali je šlo za naravno smrt ali so bile za smrt popularnega glasbenika krive prepovedane droge. Policisti so v sklopu preiskave med drugim več kot pet ur zasliševali tudi Fadija Fawaza, a so pozneje sporočili, da naj ne bi bil več med osumljenimi.

Glasbenik je postal priljubljen v osemdesetih letih, ko je deloval v duetu Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne hite, kot sta denimo Club Tropicana in Careless Whisper, med največje se je zagotovo zapisala zdaj že zimzelena skladba Last Christmas. Pozneje se je podal še v solistične vode in v sklopu samostojne kariere prodal še več kot sto milijonov plošč.

P. B.