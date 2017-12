Fergie: Ko sem bila odvisnica, sem imela vsak dan halucinacije

Iskreno o odvisnosti od metamfetamina

7. december 2017 ob 17:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenica Fergie je v intervjuju razkrila, da se je v času najhujše odvisnosti od metamfetamina vsak dan spopadala z močnimi halucinacijami.

O resnih zdravstvenih zapletih pred časom, ko je začela sodelovati v skupini Black Eyed Peas, je spregovorila za britanski časopis iNews. "Spopadala sem se s psihozo zaradi kemičnih snovi in demenco. Vsak dan sem imela tudi halucinacije," je pojasnila o zlorabi prepovedanih snovi. "Moji možgani so po koncu jemanja drog potrebovali eno leto, da so se umirili in da nisem več videla stvari, ki niso tam. Velikokrat se je zgodilo, da sem preprosto sedela in videla čebelo ali zajca."

Ob tem pa poudarja, da se je iz tega tudi nekaj naučila. "Droge so bile zabavne, dokler kar naenkrat niso bile več. A hvaležna sem za dan, ko se mi je to zgodilo, ker to je moja moč, moja vera in moje upanje za nekaj boljšega."

V svoji zgodbi z mamili je bila odprta že v preteklosti, saj upa, da bo s tem pomagala drugim. "Odvisnost je bila partner, s katerim je bilo najtežje končati zvezo."

Septembra sta Fergie in igralec Josh Duhamel sporočila, da se bosta po osmih letih zakona ločila, odločitev, da odideta vsak svojo pot, pa sta sprejela že na začetku letošnjega leta.

"Z ljubeznijo in spoštovanjem sva se na začetku leta odločila, da se razideva. Da bi se najina družina kar se da dobro privadila na nove razmere, sva se odločila, da javnosti o ločitvi ne obvestiva takoj. Vedno bova podpirala drug drugega in najino družino," sta povedala v skupni izjavi.

P. B.