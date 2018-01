Foto: Angelina Jolie poleg Shiloh v begunsko taborišče vzela tudi Zaharo

Deklici sta želeli z njo

29. januar 2018 ob 18:39

Aman - MMC RTV SLO

Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie, ki slovi tudi po svojih humanitarnih prizadevanjih, ta vse bolj prenaša tudi na naslednjo generacijo svoje družine.

42-letna igralka je znova obiskala begunsko taborišče Zataari v Jordaniji, kamor se je zaradi vojne vihre v domovini zateklo na tisoče Sircev.

Že tretjič se je med begunce na lastno željo podala tudi njena 11-letna hčerka Shiloh, prvič pa se ji je tam pridružila še 13-letna sestra Zahara.

Preostali otroci - devetletna dvojčka Vivienne in Knox ter 16-letni Maddox in 14-letni Pax - pa jih čakajo v Franciji, nato pa se bo pisana ameriška družina še nekaj časa skupaj mudila v Evropi.

Opozarjanje na pomembnost izobrazbe

Angelina, Shiloh in Zahara so se v Zataariju sešle z begunskimi deklicami, ki so del humanitarnega projekta TIGER (These Inspiring Girls Enjoy Reading), ki se osredotoča na njihovo izobraževanje in življenje kot enakovrednih članic družbe.

"Verjamemo v to, če bodo odrasli zdaj končno sklenili mir, da bomo mlada dekleta nadgrajevala ta mir in pomagala," je slavnim obiskovalkam dejala ena izmed njih.

Tudi Joliejeva je v svojem nagovoru pozvala h končanju morije, ki v Siriji traja že sedem let. "Humanitarna pomoč ni rešitev na dolgi rok," je opozorila.

Omenjeni projekt je namreč nastal zaradi velike niše, ki jo je povzročil izpad šolskega sistema v Siriji, saj je zaradi dolgotrajne vojne delež otrok, ki končajo osnovno šolo, padel na zgolj 20 odstotkov.

Nekaj utrinkov iz obiska Zataarija si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji!

T. H.