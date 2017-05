Foto: Coppoline junakinje in očarljivi Colin zavzeli Cannes

Farrell že drugič na rdeči preprogi s Kidmanovo

25. maj 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 10:01

Cannes - MMC RTV SLO

Filmski shod v Cannesu se bliža vrhuncu, za zvezdniški faktor je v sredo poskrbela zasedba novega filma Sofie Coppole: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning in Colin Farrell.

Tokrat se je Coppola z "južnjaško melodramo" The Beguiled (Preslepljene) podala v čas ameriške državljanske vojne, natančneje v dekliško šolo v Virginii, v kateri so dekleta odmaknjena od zunanjega sveta, nato pa pod streho vzamejo ranjenega vojaka (Colin Farrell) ... Kmalu v hiši kar vrvi od spolne napetosti in tekmovalnosti, dogodki se začnejo odvijati v nepričakovano smer. Po isti zgodbi je film že leta 1971 posnel Don Siegel, takrat je vlogo Johna McBurneyja, ki jo je tokrat prevzel Farrell, odigral Clint Eastwood.

Prve ocene so filmu pretežno naklonjene, pri Guardianu so ga označili za "zelo zabavno in izpopolnjeno feministično psihodramo", odlična naj bi bila tudi Kidmanova v vlogi ravnateljice Marthe Farnsworth in ostala zasedba, izmed katere je Coppola sodelovala že s Kirsten Dunst - v Deviških samomorih in še eni drami z zgodovinsko tematiko (a so zgodovinski okvir upoštevali dokaj ohlapno), Mariji Antoaneti -, pa z Elle Fanning, katere karierni preboj je pri komaj 12 pomenil prav Coppolin film Tam nekje.

Kot se za Cannes spodobi, je na rdeči preprogi tudi tokrat prekipevalo od blišča: poleg filmskih zvezd s Kidmanovo na čelu - na letošnjem festivalu predstavlja kar štiri projekte, zato je morala za na pot spakirati precej izbranih oprav, za to premiero do tal dolgo in z bleščicami in resicami okrašeno obleko Michael Kors v slogu dobe charlestona - so se po njej sprehodile manekenke, starlete in druge dame v razkošnih toaletah.

A. K., foto: Reuters