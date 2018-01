Foto: Enrique in Anna dvojčka prvič pokazala javnosti

Nosečnost sta skrivala celih devet mesecev

17. januar 2018 ob 08:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Enrique Iglesias in Anna Kournikova, ki sta par že od leta 2001, sta pred slabim mesecem dni javnost presenetila, da sta postala starša dvojčkov, zdaj pa sta njune fotografije prvič delila tudi z javnostjo.

Na fotografiji, ki jo je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram objavil on, je eden izmed dvojčkov, oblečen v sivo-bel pajac, ob njem pa je fotografiran tudi Enrique. K objavi je pripisal zgolj "moj sonček".

Enako besedilo je k fotografiji na svojem profilu pripisala Kournikova, nekdanja teniška zvezdnica, na posnetku pa je drugi novorojenček, ravno tako oblečen v siva oblačila. Dvojčka naj bi bila po poročanju tujih medijev deček in deklica - TMZ je že decembra poročal, da naj bi jima bilo ime Nicholas in Lucy, rodila pa naj bi se v Miamiju, a par tega za zdaj še ni uradno potrdil.

Iglesias in Kournikova sta par že od leta 2001. Spoznala sta se, ko je Enrique Ano povabil, naj nastopi v videospotu za njegovo skladbo Escape. Tam sta posnela nekaj vročih prizorov in se tudi v resnici zaljubila. Njunih skupnih fotografij je zelo malo, zato so mediji že večkrat ugibali, ali sta poročena ali ne - tudi tega nista nikoli uradno potrdila, čeprav so Kournikovo večkrat opazili z velikim diamantnim prstanom.

Glasbeniku in Rusinji, ki je v času športne kariere veljala za najprivlačnejšo teniško igralko, je novico o nosečnosti uspelo skrivati vseh devet mesecev. "Ana in Enrique se ves čas držita zase, praktično se družita le s sorodniki in nekaj dobrimi prijatelji," je za revijo People povedal neimenovani vir. Dodal je: "Soseska, v kateri živita, ju ima zelo rada, saj rada pomagata in sodelujeta v dobrodelnih projektih."

P. B.