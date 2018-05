Foto in video: V Winsdor prihajajo prvi gosti, pred njim pričakujejo 100.000 ljudi

Princ Harry in Meghan Markle bosta danes izrekla večni da

19. maj 2018 ob 06:59,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 10:34

Windsor - MMC RTV SLO

Oči svetovne javnosti so danes uprte v Windsor, kjer bosta princ Harry in Meghan Markle izrekla usodni da. Prenos dogajanja lahko že v živo spremljate na naši spletni strani.

Na današnjo veliko poroko, obred se bo začel ob 13. uri po slovenskem času, je povabljenih 600 gostov, večerne zabave v bližnji rezidenci Frogmore House pa se bo udeležilo 200 ljudi. Vabil za poroko ni dobilo kar nekaj znanih političnih obrazov, je pa vabila dobilo več kot 2.500 Britancev, ki bodo v parku gradu lahko pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija. Po obredu si bodo lahko ogledali še njun odhod v kočiji s konjsko vprego, s katero se bosta popeljala po mestu.

Iz Buckinghamske palače so danes sporočili, da bosta zakonca po poroki nosila naziv vojvoda in vojvodinja Sussexa.

Eno izmed večjih vprašanj o poroki je bilo, komu bo pripadla čast zabavanja modre krvi. Ugibanj je bilo konec šele v tem tednu, ko so razkrili, da bo zbrane zabaval dober prijatelj Harryjeve matere princese Diane, ki je tragično umrla v avtomobilski nesreči leta 1997, Elton John. Med drugim je igral tudi na Dianinem pogrebu, kjer ji je posvetil pesem Candle in the Wind.

Javnost pa je v zadnjem času vznemirjalo še vprašanje, kdo bo Meghan popeljal pred oltar, saj je pred kratkim postalo jasno, da se njen oče poroke ne bo udeležil. Kensingtonska palača je tako sporočila, da se je Meghan zdela zelo dobra ideja, da to vlogo prevzame kar princ Charles, kar je prvi v vrsti za prestol z veseljem sprejel.

Na Otoku je tudi Meghanina mati Doria Ragland, ki je pred poroko spoznala tako princa Charlesa in Camillo kot tudi britansko kraljico Elizabeto II., Meghan pa je na poroko povabila tudi več soigralcev in sodelavcev iz serije Nepremagljivi dvojec.

Prvo srečanje organiziral prijatelj

Njuno prvo srečanje je v Londonu organiziral skupni prijatelj, pred tem pa se nista poznala. Princ Harry prej za Marklovo sploh še ni slišal, podobno pa je o njem dejala tudi ona.



Kensingtonska palača je njuno razmerje potrdila nekaj mesecev pozneje, in sicer novembra 2016, ob tem pa dodala komentar princa, ki je močno obsodil vse seksistične in rasistične očitke, ki so se na račun Marklove pojavili na družbenih omrežjih in v časopisih. Njegova izjava, sicer mišljena popolnoma dobronamerno, pa je povzročila še večje medijsko razburjenje, saj je večina njegovo dejanje v slogu princa na belem konju označila za pretirano.

V prihodnjih mesecih sta bila še na skupnem potovanju v Bocvani, septembra lani pa je Marklova prvič javno spregovorila o njunem razmerju. Za Vanity Fair je dejala, da sta se pred uradnim razkritjem razmerja videvala približno pol leta. V istem mesecu sta se udeležila tudi prvega skupnega dogodka, in sicer iger Invictus v Torontu.

Novembra sta sledila pričakovana naznanitev poroke in tradicionalni prvi intervju zaročencev za BBC.

P. B.