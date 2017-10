Foto: Kraljeva poroka v Beogradu, pred oltarjem princ Filip Karađorđević

Filipov ded je bil zadnji jugoslovanski kralj

Pretekli konec tedna so se v Beogradu zbrali svatje na kraljevi poroki. Do oltarja se je sprehodil Filip Karađorđević, sin srbskega princa in prestolonaslednika Aleksandra II.

Večno zvestobo je v cerkvi nadangela Mihaila obljubil svoji srčni izbranki, grafični oblikovalki Danici Marinković, hčerki znanega srbskega slikarja Milana Cileta Marinkovića. Na istem mestu sta se leta 1922 poročila tudi kralj Aleksandar in kraljica Marija.

Par se je spoznal na neki večerji v Beogradu, Filip sicer živi in dela v Londonu kot bančnik, zato sta se mlada zaljubljenca sestajala v številnih evropskih mestih od Benetk do Pariza, nato pa sta se odločila, da bosta stopila na skupno življenjsko pot.

Novico o zaroki so javnosti sporočili avgusta, kmalu po tem, ko se je poročil tudi Filipov bratranec princ Đorđe. Za datum poroke sta izbrala prvo soboto v oktobru, nevesta pa se je odločila za kreacijo priznane srbske modne oblikovalke Roksande Ilinčić, ki je že oblekla tudi ameriški prvi dami Michelle Obama in Melanio Trump ter vojvodinjo Cambriško Kate Middleton.

Še bolj kot izbira obleke pa je goste navdušila izbira poročne priče - to je bila sama švedska princesa in prestolonaslednica Victoria, ki je v Beograd pripotovala skupaj s svojo materjo, švedsko kraljico Silvio, ki jo je na poroki spremljal ženinov oče.

Srbski prestolonaslednik princ Aleksandar II. Karađorđević je sin zadnjega jugoslovanskega kralja Petra II. Karađorđevića, ki je vladal od leta 1941 do leta 1945, ko je bila Jugoslavija razglašena za republiko. Med drugo svetovno vojno je živel v izgnanstvu v Londonu, zadnja leta življenja pa je preživel v ZDA, kjer je leta 1970 tudi umrl.

Princ Aleksandar, ki je bil rojen v Londonu, se nikoli ni odrekel svojemu nazivu, v Srbijo se je dokončno vrnil leta 2001.

