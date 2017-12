Foto: Meghan Markle in princa Harryja na prvem skupnem obisku pozdravila množica ljudi

Par je zaroko naznanil v ponedeljek

2. december 2017 ob 18:37

Nottingham - MMC RTV SLO

Meghan Markle se je v družbi svojega zaročenca princa Harryja udeležila prvega uradnega obiska javnega dogodka. Par je na vsakem koraku oblegala množica ljudi.

Meghan Markle je po nedavni zaroki s princem Harryjem že okusila, kako poteka delovni dan predstavnikov kraljeve družine. Z zaročencem sta se odpravila na uradni obisk v Nottingham, kjer ju je sprejela navdušena množica.

Par je obiskal sejem, ki ga je ob svetovnem dnevu boja proti aidsu organizirala britanska dobrodelna organizacija Terrence Higgins Trust. Na sejmu sta se sta se Meghan in Harry ločila in vsak posebej pozdravila zbrane ljudi, ki so jima želeli čestitati za zaroko. Teh je bilo resnično veliko, mnogi med njimi pa so jima izročili tudi pisma, šopke rož in bombonjere.

"Jokala sem – Meghan je tako čudovita in fantastična. Skupaj s Harryjem delujeta tako pristno," je za BBC povedala ena od tistih, ki so se udeležili sprejema.

Po dobrodelnem sejmu sta se princ Harry in Meghan odpravila na obisk lokalne šole, kjer sta se srečala s tamkajšnjimi učitelji in učenci. Po poročanju BBC-ja si je par vzel pol ure in govoril z mnogimi, ki so se zbrali, da bi lahko videli par, ki se bo poročil maja prihodnje leto.

Več si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

M. Z.