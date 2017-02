Foto: Na rdeči preprogi glasbenih nagrad brit

London gosti prireditev nagrad

22. februar 2017 ob 21:30

London - MMC RTV SLO

Londonska dvorana 02 tudi letos gosti podelitev najelitnejših britanskih nagrad na področju glasbene industrije, ki so se jo je tako kot vsako leto udeležila znana imena.

Na rdeči preprogi so letos najbolj izstopali Ed Sheeran, Craig David, Rita Ora in Katy Perry. Slednja bo na podelitvi tudi nastopila, na odru pa se bodo poleg nje zvrstili še Robbie Williams, Little Mix, The 1975, Emeli Sandé, Bruno Mars, Ed Sheeran in Skepta.

Največkrat sta nominirana Rihanna in pokojni David Bowie, prva je nominirana kar v treh kategorijah, in sicer za najboljšo mednarodno žensko izvajalko, po zaslugi sodelovanja z Britancem Calvinom Harrisom pa je za pesem This Is What You Came For nominirana še v kategoriji za najboljši britanski singel in za najboljši britanski video leta. Bowie je za brita posthumno nominiran za najboljšega moškega izvajalca, njegov album Blackstar pa tekmuje v kategoriji za najboljši album leta. Po dve nominaciji so si pridobili še Zayn Malik, Coldplay, Drake, Skepta in skupina The 1975.

Prireditev bi sprva moral voditi Michael Buble, a se je zaradi sinove bolezni umaknil, njegovo nalogo pa sta prevzela vitelj X Factorja Dermot O'Leary in voditeljica The Voica Emma Willis, še poroča The Independent.

V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj fotografij, ki so nastale tik pred začetkom prireditve.

Sa. J., Foto: Reuters