Foto: Najbolj vroč pooskarjevski žur v mestu zvezd

28. februar 2017 ob 10:25,

Los Angeles - MMC RTV SLO

Za najbolj zaželeno vstopnico na noč podelitve oskarjev poleg vabila v Dolby Theatre velja tista, ki imetniku omogoči vstop na zabavo Vanity Fair.

Tam se nominiranci in sveži oskarjevci končno lahko srečajo s kolegi, prejemajo čestitke in zberejo vtise o večeru, ki jim je za vedno spremenil življenje ali vsaj potek kariere. Letos je bila sprostitev po napetem zaključku podelitve, ko je prišlo do zmešnjave in so najpomembnejši zlati kipec večera, tistega za najboljši film, najprej podelili producentom Dežele La La namesto pravim zmagovalcem, ustvarjalcem Mesečine, gotovo še posebej dobrodošla.

V skladu z manj uradnim vzdušjem številne zvezdnice za to zabavo "smuknejo v kaj bolj udobnega", tako je denimo Viola Davis namesto rdeče obleke iz ateljeja visoke mode Armani oblekla bel hlačni kostim in visoke pete zamenjala za udobne čevlje na vezalke z debelim podplatom, Emma Stone je namesto v toaleti Givenchy, v kateri je nekaj ur prej prejela svojega prvega oskarja, prišla v preprosti kratki obleki, čez katero si je v skladu z za Los Angeles neznačilno hladnim in deževnim vremenom ogrnila suknjič.

Najverjetneje prav zelo udobno ni bilo Mariah Carey, ki je z globokim dekoltejem pokazala morda celo več, kot je želela, s sproščenostjo oprave pa je kar malce pretiraval oskarjevec izpred nekaj let Jared Leto, v čigar opravi si marsikdo ne bi upal niti skočiti po kruh, kaj šele na pooskarjevsko zabavo. Še vedno ugibamo, kako je pričeska Halle Berry obstala vso noč in kakšnemu čudežnemu receptu proti staranju sledita tako Halle (50) kot Jennifer Aniston (48).

Oglejte si nekaj utrinkov s črne preproge, posamezno fotografijo povečajte s klikom.

