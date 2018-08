Foto: Najstniki največ nagrad podelili seriji Riverdale

V Los Angelesu podelili nagrade Teen Choice

13. avgust 2018 ob 08:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Los Angelesu so podelili že tradicionalne nagrade po izboru ameriških najstnikov Teen Choice, večer pa je zaznamovala predvsem dominacija televizijske serije Riverdale.

Kot nagrado tistim, ki so jih v posebnem glasovanju za zmagovalce določili najstniki, na odru podelijo jadralno desko. Če jih je med serijami največ dobila zasedba Riverdala, so letos med filmi prevladovali Disney, Marvel in Pixar.

Nagrado za najboljši film je dobil film Maščevalci: Brezmejna vojna, glavna igralca Scarlett Johansson in Robert Downey Jr. pa sta se okronala z naslovoma za najboljšo igralko in igralca v akcijskem filmu. Najboljši znanstvenofantastični film je postal Marvelov Črni panter, najboljši fantazijski film Coco, najboljša drama Največji šovmen, nagrado za najboljšo komedijo pa so podelili filmu Love, Simon.

Med televizijskimi serijami je serija Riverdale, kot že omenjeno, prejela nagrado za najboljšo televizijsko dramsko serijo. Poleg tega pa sta Cole Sprouse in Lili Reinhart prejela nagradi za najboljšega igralca in najboljšo igralko, Mark Consuelos je postal najboljši zlikovec, Vanessa Morgan pa igralsko odkritje leta. Domov so odnesli še jadralno desko za najboljši televizijski par, in sicer sta tudi to nagrado prejela Sprouse in Reinhartova, ki na malih zaslonih upodabljata romanco Jugheada in Betty, sicer pa sta par tudi v resničnem življenju.

Med serijami so med drugim slavile še Shadowhunters: The Mortal Instruments, The Flash, Veliki Pokovci in Prijatelji.

Za najboljšega izvajalca so najstniki izbrali Louisa Tomlinsona, za izvajalko Camilo Cabello. Najboljša skupina so postali 5 Seconds of Summer, najboljša rockovska zasedba Imagine Dragons, nagrade pa so med drugim prejeli še Carrie Underwood, The Chainsmokers, Ed Sheeran, Shawn Mendes in Selena Gomez.

Prireditev sta povezovala Nick Cannon in Lele Pons, med podelitvijo pa so z glasbenimi nastopi zbrane zabavali Meghan Trainor, Lauv, Foster the People, Bebe Rexha, Evve McKinney in Khalid.

P. B., foto: Reuters