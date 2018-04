Foto: Pri Trumpovih so se kotalili pirhi in brale pravljice

Pomemben družabni dogodek z dolgo tradicijo

2. april 2018 ob 21:02

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama ZDA sta gostila tradicionalno velikonočno prireditev za otroke, ki med drugim tekmujejo v kotaljenju pirhov po trati Bele hiše.

Ameriški predsedniki ob velikonočnih praznikih povabijo otroke na tekmovanje in zabavo pred Belo hišo, kjer jih čakajo darila, velikonočni zajček in razvedrilo.

Kotaljenje pirhov na trati Bele hiše ima dolgo tradicijo – leta 1878 ga je prvič priredil takratni ameriški predsednik Rutherford Hayes.

Na 140-letno tradicijo je bilo tudi letos povabljenih več tisoč otrok, prav tako pa prireditev velja za pomemben družabni dogodek.

Tako so poleg Trumpove žene Melanie in sina Barrona prišli tudi predsednikovi otroci iz prejšnjih dveh zakonov Donald mlajši, Eric in Tiffany, pa tudi vodja njegovega kabineta John Kelly, minister za energijo Rick Perry ...

Predsedniški par je s piščalkami oznanil začetek dirke, oba sta se pomešala tudi med otroke – Melania jim je prebirala pravljice, Trump pa jim je podpisoval risbice.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v priloženi galeriji.

