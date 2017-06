Foto: Princ Harry v Singapurju tudi o londonskem napadu

Dobrodelni obisk

5. junij 2017 ob 09:09

Singapur - MMC RTV SLO

Britanski Princ Harry se mudi na dobrodelnem obisku v Singapurju. Na potovanju se je med drugim muslimanski skupnosti pridružil ob večernem obroku v sklopu svetega meseca ramazana.

32-letni princ se je na sedežu dobrodelne organizacije Jamiyah Singapore ob večernem obroku pridružil njenim predstavnikom, kjer so se med drugim pogovarjali tudi o nedavnem napadu v Londonu. Tik pred sončnim zahodom je po poročanju The Telegraph Muhammad Rafiuddin Ismail spregovoril o tragediji, ki je pretresla angleško prestolnico ter ob tem pozval k molitvi. "V mislih smo z družinami žrtev napada," je dejal. "Naj mir in pozitivna naravnanost prevladata po celem svetu."

Britanskega princa so v Singapurju sicer sprejeli s prav posebno procesijo - pozdravili so ga bobnarji ter ženske, ki so mu utirale pot s cvetnimi listi, pozneje pa so posebej zanj prikazali še svoje tradicionalne borilne veščine.

V sklopu obiska ga čaka še dobrodelna tekma pola, s katero se bodo zbirala sredstva za dobrodelno organizacijo Sentebale, ki jo je princ Harry ustanovil leta 2006. Organizacija pomaga afriškim otrokom, ki so zboleli za virusom HIV.

Po končanem obisku se bo princ odpravil v Avstralijo, kjer bo skrbel za promocijo iger Invictus - gre za mednarodni športni dogodek za ranjene, poškodovane in bolne vojake. Igre so prvič priredili leta 2014 v Londonu.

Več utrinkov iz Singapurja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters