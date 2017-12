Foto: Rdečo preprogo zasedli liki iz Vojne zvezd

Svetovna premiera filma Vojna zvezd: Poslednji Jedi

10. december 2017 ob 11:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Premiero je dočakal eden najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta – Vojna zvezd: Poslednji Jedi. Na slavnostnem dogodku so se predstavili filmski liki in igralska zasedba, manjkali pa niso niti številni drugi zvezdniki.

Pred premiernim predvajanjem filma, ki v kinematografe prihaja prihodnji teden, so ob spremljavi znamenite skladbe Johna Williamsa po rdeči preprogi najprej zakorakali stormtrooperji. Sledila jim je posebna pretorijska straža in številni drugi filmski liki, med katerimi seveda ni manjkal niti najbolj ikonični robotski par – R2-D2 in C-3PO.

Po rdeči preprogi, ki je bila speljana tudi pod ogromnim modelom bojnega stroja AT-AT, se je nato sprehodila filmska ekipa in igralska zasedba z Markom Hamillom na čelu. Oboževalci so navdušeno pozdravili še Daisy Ridley, Adama Driverja, Lupito Nyong'o, Johna Boyego in številne druge.

Na svetovni premieri osmega filma Vojne zvezd se je poleg igralske zasedbe zbralo tudi veliko drugih slavnih obrazov iz sveta zabave, kot sta režiser Spike Lee in igralka Sofia Vergara.

Utrinke z rdeče preproge si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z.