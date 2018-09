Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Georgina Rodriguez je kot spremljevalka Cristiana Ronalda dobila povabilo na prestižni filmski festival Mostra. Foto: EPA Družina v dresih Juventusa. Foto: Instagram Dodaj v

Foto: Ronaldova Georgina osvojila beneško rdečo preprogo

Par uživa slavo na Apeninskem polotoku

8. september 2018 ob 21:01

Benetke - MMC RTV SLO

Beneški filmski festival so v preteklih dneh zasedli znani hollywoodski obrazi, v ospredju pa se je znašla tudi Georgina Rodriguez.

Kdor je še ne pozna, gre za srčno izbranko portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki se je letošnjo sezono po dolgih letih igranja na Pirenejskem polotoku preselil na Apeninski.

Čeprav ne prihaja iz igralskih vod, je bilo zanimanje za postavno temnolasko izjemno, okoli nje so se ves čas smukali fotografi, vse od prihoda s taksičolnom do pojavljanja na rdeči preprogi prestižnega filmskega festivala.

Za rdečo preprogo je izbrala črno obleko, ki je razkrivala njeno prelestno postavo, v oči pa je bodel tudi diamantni prstan, ki je že septembra lani sprožil govorice o zaroki. Par še vedno ni komentiral, ali gre res za zaročni prstan.

24-letna Španka in devet let mlajši Portugalec sta v zvezi od leta 2016. Kmalu bo družina imela nov razlog za slavje, saj bo biološka hčerka razvpitega para, Alana Martina, upihnila prvo svečko. Imata še tri otroke, ki pa so se rodili s pomočjo nadomestne matere, in sicer 14-mesečna dvojčka Evo Mario in Matea ter osemletnega sina Cristiana mlajšega.

Cristiano še čaka na gol

Cristiano je poskrbel za evforijo v Torinu, kjer brani barve italijanskega nogometnega prvaka Juventusa. Ronaldo na prvenec v dresu stare dame sicer še čaka. V Serii A še ni dosegel gola, pripravlja pa se na pohod na Ligo prvakov. To želi pričakati čim bolje pripravljen, zato ne nastopa v Ligi narodov v Portugalsko.

Prestop je vreden 105 milijonov evrov in gre za za enega najdražjih prestopov v zgodovini. PSG je lani za prestop Brazilca Neymarja iz Barcelone odštel kar 222 milijonov evrov, za prestop Francoza Kyliana Mbappeja iz Monaca pa 180 milijonov evrov.

