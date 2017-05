Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Novopečena zakonca Matthews. Foto: AP Pippa, v po meri izdelani obleki Gilesa Deacona, je v cerkev vstopila še kot gospodična Middleton. Foto: Reuters Med 300 povabljenci je kar nekaj kandidatov za kraljevi prestol: poleg princa Williama in njegovih otrok tudi princ Harry, ki je romantična srca razočaral, ker ga na dogodku ni spremljala srčna izbranka Meghan Markle. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Skoraj kraljevska" poroka na Otoku, v zakon skočila Pippa Middleton

Šest let po Catherine se poroči njena mlajša sestra

20. maj 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 20. maj 2017 ob 14:11

London - MMC RTV SLO

Na naslednjo kraljevsko poroko Britanci napeto čakajo, dobili pa so vsaj njen približek: usodni da je dahnila sestra vojvodinje Catherine, Pippa Middleton.

Medtem ko se kje gotovo že pobirajo stave, kdaj bo princ Harry za roko zaprosil svojo izbranko Meghan Markle, je 33-letna Pippa, ki je na poroki svoje starejše sestre pred šestimi leti zaslovela predvsem zaradi privlačne zadnjice, v spremstvu očeta Michaela vstopila v cerkev sv. Marka v Englefieldu, kjer jo je oddal postavnemu ženinu, 41-letnemu poslovnežu Jamesu Matthewsu.

Pippi bi kot njegovi soprogi nekega dne lahko nadeli plemiški naziv lady Glen Affric, saj je njen prihodnji mož član premožne škotske rodbine modre krvi, njegov oče David Matthews pa nosi naziv lorda Glena Affrica, ki bo sinu pripadel po njegovi smrti.

Middletonovi: "stari" in "novi" denar

Pippa (gre za vzdevek, njeno pravo ime "na papirju" je Philippa) je, tako kot njena starejša sestra, hodila na ugledno šolo St Andrew's School - prav tam sta se William in Kate spoznala -, pozneje pa se je šolala na kolidžu Marlborough in diplomirala iz angleške književnosti na Univerzi v Edinburghu. Pippa in Catherine imata še mlajšega brata Jamesa, njihova starša Michael in Carole Middleton vodita uspešno podjetje, ki prodaja dodatke za zabave. Michael je potomec bogate družine s povezavami z britansko aristokracijo, Carole pa prihaja iz skromnejšega okolja.

Med slavnimi povabljenci na poroki, ki se ponaša s prisotnostjo kar dveh morebitnih kraljev (takoj za svojim dedkom Charlesom in očetom Williamom je v vrsti za prestol triletni princ George, Pippin nečak, sledita pa jima Georgeeva mlajša sestra Charlotte in šele nato njun stric po očetovi strani, Harry) so fotografi v objektive ujeli tudi teniškega asa Rogerja Federerja z ženo Mirko in popzvezdnico Donno Air, sicer spremljevalko Pippinega in Katinega mlajšega brata Jamesa. Vojvodinja Catherine ima kot nevestina starejša sestra polne roke dela na samem obredu in poročnem slavju, ki bo potekalo kar na domu Middletonovih, razkošnem posestvu v Buckleburyju na več kot sedmih hektarjih.

Pippa in James sta se zaročila julija lani, zaprosil jo je s prstanom, za katerega naj bi odštel skoraj četrt milijona evrov. Par sta postala leta 2012, a se čez nekaj časa razšla in se leta 2015 spet našla.

A. K., foto: AP, Reuters