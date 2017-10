Foto: Slabost je minila, Catherine pokazala, kako vihti teniški lopar

Vrnila se je k opravljanju kraljevih dolžnosti

31. oktober 2017 ob 16:48

London - MMC RTV SLO

Nosečniška slabost je očitno minila, saj se je vojvodinja Cambriška vrnila k opravljanju kraljevih dolžnosti, tokrat je smuknila v športna oblačila in se udeležila ure tenisa.

35-letna princesa je razveselila nadobudne tenisače, stari so med pet in osem let, ki se učijo teniških osnov v državnem teniškem središču v Londonu. Catherine se je poziva rade volje udeležila, saj gre za njen priljubljeni šport.

Poleg tega, da je razveselila malčke, se je Catherine tudi pomenila z britansko teniško igralko Johanno Konto. Deveta igralka sveta je srečanje z vojvodinjo opisala tako: "Bilo je zabavno, je zelo ljubezniva, ima veliko strast do tenisa." Dodala je: "Vsaka deklica in skoraj vsak fantek sanja o tem, da bi srečal princeso, bili so navdušeni, ko je do tega prišlo."

Vojvodina in vojvoda Cambriška sta prejšnji mesec razkrila, da pričakujeta tretjega otroka - imata že štiriletnega sina Georga in dveletno hčerko Charlotte.

Kot so sporočili z britanskega dvora, je Kate na začetku trpela za hudo obliko nosečniške slabosti, zato se nekaj časa ni pojavljala v javnosti. In res se ni - več kot en mesec. 11. oktobra pa se je vrnila na "prizorišče", gostila je sprejem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja. Takrat je ob njej stal William, zdaj pa se je dolžnosti prvič odpravila opravljat sama.

