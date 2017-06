Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! John Legend in Chrissy Teigen sta proslavljala še eno cehovsko priznanje v njegovi vitrini, razposajena manekenka je v zaodrju tudi sama poprijela za fotoaparat. Foto: EPA Kevin Spacey je z zabavnim uvodnim skečem navdušil občinstvo in se ponorčeval iz večnih ugibanj o tem, 'ali je ali ni' (gej). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Smetana Broadwaya v pražnjih oblačilih na Tonyjih

Gostitelj večera Kevin Spacey

12. junij 2017 ob 12:07,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 12:12

New York - MMC RTV SLO

Na podelitvi tonyjev sta med pari izstopala Chrissy Teigen in John Legend, ki je z osvojeno nagrado zdaj ponosni lastnik trojčka "GOT": grammyja, oskarja in tonyja.

Legend je bil nagrajen za svoje delo pri produkciji muzikala Jitney, njegova žena, ki je izjemno aktivna in zgovorna na družbenih omrežjih, pa je soprogu nemudoma čestitala na Twitterju in svoje sledilce opomnila, da je John zdaj lastnik trojčka "GOT", kar pomeni, da mu manjka le še en kipec - emmy - do tako zaželenega četverčka "EGOT".

31-letna manekenka, ki se je v zaodrju pomešala med fotografe in enemu od njih "izmaknila" aparat z dolgim objektivom, nato pa nekajkrat pritisnila na sprožilec, je na rdeči preprogi nosila oprijeto belo toaleto z zlatim okrasjem znamke Pamella Roland, 38-letni glasbenik pa je bil eleganten v črnem smokingu.

Med zmagovalci večera so bili tudi Kevin Kline, Laurie Metcalf, Cytnhia Nixon, pa častni nagrajenec James Earl Jones in druga zveneča igralska imena, ki so poleg pojavljanja na filmskih platnih uspešna tudi na odrskih deskah - tonyji so namreč nagrade, ki jih podeljujejo za odličnost v gledališčih na Broadwayu, sloviti newyorški ulici teatrov.

Gostitelj večera v Radio City Music Hall je bil Kevin Spacey, oskarjevec in zvezdnik Hiše iz kart, ki se je tudi sam večkrat uspešno preizkusil na odru, tokrat pa se je v uvodnem govoru pošalil na račun govoric o svoji istospolni usmerjenosti in dodal, da upa, da so kuverte tokrat pravilno razporejene, s čimer se je nanašal na incident z zamenjavo ovojnic z nagrajenci na letošnjih Oskarjih.

Eden bolj zabavnih trenutkov večera je bil tisti, ko se je Bette Midler, dobitnica tonyja za najboljšo igralko v muzikalu Hello Dolly!, razburila, ker so njen zahvalni govor "nasilno skrajšali" z glasbo.

Oglejte si nekaj utrinkov z rdeče preproge, posamezno fotografijo povečajte s klikom.

