Foto: Travolta se je poslovil od svojega ljubljenega boeinga 707

Poleti želi le še na njegovo zadnjo pot

29. maj 2017 ob 21:08

New York - MMC RTV SLO/STA

Igralec John Travolta je svoje ostarelo letalo boeing 707 podaril avstralskemu muzeju letalstva. Tamkajšnji strokovnjaki bodo več kot 50 let staro letalo obnovili in ga znova usposobili za polet domov.

Letalo je bilo izdelano leta 1964 za letalsko družbo Qantas, Travolta pa je njegov lastnik postal, ko ga je avstralski prevoznik po več kot 30 letih upokojil.

Hollywoodski zvezdnik, ki je ponosni lastnik pilotske licence in od leta 2002 ambasador Qantasa, je potrdil, da je svoje letalo podaril avstralski družbi za obnovo in ohranjanje letal (Hars). Ta ga bo obnovila in ga znova usposobila za polet iz ZDA na svoje letališče 145 kilometrov od Sydneyja.

Datum tega poleta še ni določen, a letalski navdušenec Travolta je že izrazil željo, da bi bil del posadke na tem letu. "Potrebnega bo veliko dela, da bo letalo spet lahko varno letelo, a ker poznam predanost in strast zaposlenih pri Harsu, ne dvomim, da bo to čudovito in zgodovinsko letalo spet letelo," je poudaril zvezdnik Vročice sobotne noči.

Predsednik Harsa Bob De La Hunty je dejal, da sta se z igralcem o tem pogovarjala že leta 2009, ko sta skupaj pilotirala nekdanje Qantasovo letalo iz leta 1955 vzdolž vzhodne obale Avstralije. "Skupno nama je spoštovanje starih letal in takrat sem mu namignil, da smo zainteresirani za njegov boeing 707, če se bo kdaj pripravljen ločiti od njega," je pojasnil.

Lastna steza

Travolta se je s svojim letalom znašel na naslovnicah po katastrofalnem potresu na Haitiju, ko je z njim tja pripeljal pomoč - štiri tone že pripravljenih vojaških obrokov in zdravniško pomoč.

Igralec ima sicer v lasti štiri letala, na letališču Greystone na Floridi pa tudi pet milijonov dolarjev vredno posestvo z lastno vzletno in pristajalno stezo, ki vodi tako rekoč do vhodnih vrat.

T. H., foto: Reuters in EPA