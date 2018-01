Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Družina Trump je novo leto dočakala na svojem floridskem posestvu Mar-a-Lago. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Trump skočil v "fantastično" leto 2018 z razkošno zabavo

Melania zasijala v obleki Erdem

2. januar 2018 ob 19:26

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je na novega leta dan ob sebi zbral družinske in poslovne partnerje na razkošni silvestrski zabavi v "zimski Beli hiši", na posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi.

Trump je tako kot pretekli dve desetletji 14 dni trajajoči zimski oddih sklenil v velikem slogu, na razkošni novoletni zabavi, na kateri so morali gostje letos odšteti še več denarja kot lani. Člani golfkluba so odšteli 600 dolarjev, nečlani pa 750 dolarjev. K povišanju vstopnine na zabavi je morebiti pripomoglo dejstvo, da je Trump na njej prvič nosil predsedniški naziv (prisegel je 20. januarja 2017).

Poleg zabave in kramljanja s predsednikom so gostje uživali v glasbi in seveda hrani - štirihodni meni je vključeval solato s prelivom iz sira roquefort, raviole z jastogom iz Maina, pečenega brancina s svinjskim filejem in "pečeno Aljasko" (tipično ameriško flambirano sladico).

"To bo fantastično leto 2018," je povedal Trump zbranim gostom, med katerimi seveda niso manjkali njegovi najbližji, hčerka Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, pa sinova Eric in Donald Trump mlajši (ravno v nedeljo je dopolnil 40 let). A najmlajši Trumpov potomec, Barron, je bil tisti, ki se je sprehodil po rdeči preprogi z očetom, spremljala pa ju je tudi Melania Trump. Ta je pritegnila veliko pozornosti s sijočo obleko britanske modne znamke Erdem.

D. S.